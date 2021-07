Megszületett Halsey első gyereke, képet is posztolt róla

Az euforikus szóval jellemezte a szülést.

A brit énekesnő, Halsey még januárban jelentette be egy terhesfotóval, hogy gyereket várnak párjával, Alev Aydinnal, aki író-producerként tevékenykedik. Azóta most, július 14-én megszületett a gyerekük, akinek az Ender Ridley Aydin nevet adták. Halsey mindezt Instagramon kommunikálta rajongói felé, akiknek azt is megírta, hogy ritka és euforikus élményben volt része szülés közben. A bejegyzéshez fotó is tartozik, amin az énekesnő a kórházi ágyon fekve, még infúzióval a kezén látható párjával és gyerekükkel.