Váratlan helyen tűnt fel egy tejkaramella recept

Sajnos gyakori eset, hogy a fantasztikusan sütő-főző, zseniális sütiket készítő nagymamák és dédik papírra írt receptjei elkallódnak, így az idősebb generációk főztjét már csak egy darabig sikerül emlékezetből megalkotni – ha egyáltalán.

Kathryn Andrews utódaival ez nem fordulhat elő.

A utahi nagymama 97 éves korában távozott az élők sorából, ám a híres-neves tejkaramella receptje megmaradt az örökkévalóság számára – a nő sírkövén.

Az Unilad írja, hogy a néhai Kathryn Andrewst férje mellé temették a logani temetőben, a „Kay” becenevű idős hölgynek emléket állító sírkőre pedig a születési és a halálozási dátum mellé egy recept is került.

