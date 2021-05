Ariana Grande esküvős fotója rekordot döntött Instagramon

Kylie Jennert legyőzte, de a rekordtartó tojást neki sem sikerült.

Ariana Grande nemrég jelentette be, hogy férjhez ment pasijához, az ingatlanos Dalton Gomezhez. A ceremóniáról mindössze pár képet mutatott meg, azt is Instagram-oldalán. A bejegyzéssel sikerült rekordot döntenie, ugyanis a fotója legtöbb lájkot gyűjtötte be a platformon, amin emberek szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy a majdnem 18 milliós kedvelést kapott képet egyedül a tojás előzi meg, amivel akkor Kylie Jenner rekordját akarták megdönteni. Az Instagramos rekordokról, melyeket hírességek hoztak össze, egy nagyobb cikkben itt foglalkoztunk:

És most mutatjuk Grande bejegyzését, ami csak a cikkünk megírása alatt plusz ezer lájkot kapott: