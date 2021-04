Mi a közös egy tojásban, Kylie Jenner gyerekében és David Attenborough-ban? Az Instagram!

2021 van, bármiből lehet rekord – mostanában például egymást érik a közösségi médiás csúcsdöntések, legyen szó a követők vagy éppen a lájkok számáról. Billie Eilish kiszőkülésének apropóján összegyűjtöttük a mérföldköveket.

A leggyorsabban összehozott millió lájk

A világsztárok folyamatosan döntik meg egymás rekordjait és állítanak fel újabb csúcsokat a közösségi médiában egy-egy posztjukkal vagy szimplán azzal, hogy regisztrálnak a platformra. A napokban Billie Eilish lett csúcstartó a leggyorsabban összehozott egymillió lájk kategóriájában: az énekes még korábban megígérte követőinek, hogy a dokumentumfilmjének megjelenése után új korszak kezdődik karrierjében, ami azzal jár, hogy megszabadul a fekete-neonzöld frizurájától. Ígéretéhez híven március 17-én meg is mutatta új hajszínét egy Instagram-posztban. A szőke árnyalat és fazon egyébként tényleg új keretet ad arcának, teljesen más hatást kelt, mint a korábbi frizurája.

A változás annyira bejött a követőinek, hogy Eilish posztja mindössze hat perc alatt elérte az egymillió kedvelést.

Posztját cikkünk megírásáig több mint 21 millióan kedvelték, ami szintén nem kevés. Eilish következő fotóját március 21-én osztotta meg a közösségi oldalán, ami szintén nagyon rövid idő alatt érte el ugyanezt a számot. A fotó középpontjában ismét a szőke haja áll, amelyet ezúttal felkötve láthatunk. Néhányan állítják, hogy ezzel az előző, hatperces rekordját is megdöntötte, viszont erről egyelőre nem született hivatalos feljegyzés. A Wikipédia szerint azonban Eilish második szőke frizurás posztja a maga 16 milliós kedvelésével szintén feltornázta magát a húsz legtöbb lájkot gyűjtő poszt listájára.

Billie Eilish a leggyorsabban összehozott egymillió lájkkal Selena Gomezt utasította maga mögé, aki 2018-ban állított fel új rekordot. Gomez egy fotósorozatot posztolt, amelyen a 26. születésnapját ünnepli barátaival Olaszországban. Neki akkor tizenhárom percre volt szüksége, hogy elérje az egymillió kedvelést, hogy aztán a számláló meg se álljon tízmillióig.

Selena Gomez 2018-ban a leggyorsabban egymillió lájkot kapó poszt címét Beyoncétől orozta el, aki egy évvel korábban jelentette be a platformon, hogy ikreket vár. A fotóval kapcsolatban nem tartják számon, hogy milyen gyorsan érte el az egymilliót, csak azt, hogy 12 óra alatt 7,8 millióra nőtt a kedvelések száma. Ezzel az eredménnyel abban az évben magának tudhatta legkedveltebb Instagram-poszt címet is, most viszont kétszer annyi kell ahhoz, hogy valaki a már említett top húszas klub tagja lehessen.

A legtöbb Instagram-követő

Selena Gomez 2016-ban lett csúcstartó, akkor legjobb barátnőjét, Taylor Swiftet előzte meg 103 millió követőjével, míg utóbbinak „mindössze” 94,1 milliót jelzett ki a profilja. Őket akkor Ariana Grande és Beyoncé követték, a csapathoz ötödikként csatlakozott Kim Kardashian. Gomez tehát kétszeresen is rekordtartónak számít a platformon – az énekesnőt végül két évvel később Cristiano Ronaldo hagyta le egy hajszállal. 2019-ben Gomez már nem tudta tartani az ezüstérmes helyezést sem, merthogy a harmadik helyre csúszott vissza. Ariana Grande szintén egy hajszállal megelőzte.

Jelenleg (az Instagram saját profilját leszámítva) Cristiano Ronaldo a csúcstartó 272 millió követővel, őt Ariana Grande követi 228 millióval. A harmadik hely Dwayne Johnsoné, aki mindössze hárommillióval van lemaradva Grandétől. A Johnson utáni befutó Kylie Jenner, akit egyelőre ötvenmillióval kevesebben követnek, mint az első helyezettet Ronaldót.

Más csúcstartók is vannak ebben a kategóriában, ha azt nézzük, milyen gyorsan ugrott fel hat számjegyűre a követőik száma. Vannak olyan sztárok, akik szimplán azzal felkerültek a lista élére, hogy úgy döntöttek, csinálnak maguknak egy hivatalos profilt az oldalon. Jennifer Aniston esetében például ez történt 2019 októberében, amikor lényegében bedöntötte az Instagramot, annyian kerestek rá, mellette pedig világrekordot állított fel, méghozzá öt óra és tizenhat perc alatt, ugyanis ennyi idő kellett, hogy elérje az egymillió követőt. Ezzel pedig magasra tette a lécet azok előtt, akik fontolgatták a regisztrációt. Anistont a cikkünk írásakor 36,4 millióan követik.

A színésznő egy teljes évig élvezhette a világrekordját, 2020-ban azonban a dokumentumfilmes David Attenborough is úgy döntött, létrehoz egy Instagram-profilt. Szeptember 20-án 4 óra és 44 perc telt el és máris egymillióan követték őt regisztrációja után. A most 94 éves természettudós történelmet írt, viszont nem ez volt a célja, hanem az, hogy minél több emberhez eljuttassa, hogy a globális felmelegedés mekkora problémát jelent a Föld számára. A pályafutása a platformon nem volt valami hosszú életű, ugyanis október utolsó napján posztolt utoljára, a bejegyzésben arról írt, nem tart igény továbbra a fiókjára, vagyis senki se várjon további bejegyzésekre.

Attenborough-t azóta lekörözte valaki, mégpedig a Harry Potter-filmek egyik főszereplője, a Ron Weasley-t alakító Rupert Grint: regisztrációját követően 4 óra és 1 perc alatt ellepte a fiókját egymillió Harry Potter-rajongó, a színész azóta is rekordtartó ezzel az eredménnyel.

Jennifer Aniston előtt egyébként történelmet írt Harry herceg és Meghan Markle hivatalos Instagram-fiókja is, amit 2019 áprilisában 5 óra és 45 perc alatt követtek be ugyanennyien. Ferenc pápa 2016-ban döntött világrekordot, amikor megjött a kedve az Instagramhoz, ugyanis kicsit több idő alatt ugyan, de 12 óra alatt ő is elérte a milliós követőt. 2015-ben pedig David Beckham volt a csúcstartó, neki egy nap kellett ehhez.

A legtöbb kedvelést elért bejegyzések

Kylie Jenner 2018 februárjában megdöntötte a legtöbb kedvelést elért bejegyezések rekordját, amikor feltöltött egy képet újszülött lányáról, Stormi Websterről, akinek nevét is ekkor árulta el. A poszt 24 óra alatt 13,5 millió kedvelést kapott, azóta már több mint 18 millió kedvelést ért el. Ha valakinek már nem rémlik, melyik képről lenne szó, ide kattintva felfrissítheti emlékezetét. Ezt a bejegyzést csak egy évvel később sikerült überelni, méghozzá egy tojásnak. Igen, nem gépeltünk félre, tényleg egy tojást ábrázoló fotó győzte le. Január 4-én kísérleti célból létrehoztak egy fiókot, hogy megpróbálják legyőzni Jenner posztját. Alig egy hét kellett hozzá, hogy 19 millió kedvelést kapjon a poszt, amit azóta 54 millióan lájkoltak. Az esetből természetesen csodálatos mémek is születtek, az egyiket Jenner osztotta meg, amikor megpróbált tükörtojást készíteni a forró aszfalton.

Kylie Jennernek három másik posztja is szerepel a húszas toplistán, kettő poszt a lányáról készült. Az egyiken a fürdőkádban, habok között kandikál ki Stormi arca, ami 15 millió felhasználónak tetszett. A másikon egy videót láthatunk kettőjükről, ezt kicsit több mint 14 millióan kedvelték. De elfért itt az exbarátjáról, Travis Scottról készült fotója is.

Az azóta is csúcstartó tojás után rögtön az egykori XXXTentacion művésznevű rapper posztja jön a sorban, melyet a halála előtt osztott meg. 2018. június 18-án lövöldözés áldozata lett: a mindössze húszéves zenész éppen egy motorkerékpár-kereskedésből távozott, amikor egy gépkocsiból több lövés is érte.

Billie Eilish szőke hajáról készült posztjai is ott vannak a listán, az egyik rögtön a harmadik helyen szerepel. Az énekes után pedig a focista Cristiano Ronaldo bejegyzése következik: ebben Maradonáról emlékezik, ami közel húszmillió embernek tetszett. A focista kétszer szerepel a listán, a másodikon a születésnapját örökítette meg, amit 14 millió Instagram-felhasználó kedvelt.

Jennifer Anistonról szintén említést kell tennünk: nyolcadik helyezést ért el ebben a kategóriában a legelső posztjával – a fotón a Jóbarátok összes főszereplőjével együtt látható. Ez nyilván nem mindennapi esemény, ugyanis már tizenhét év telt el azóta, hogy véget ért a sorozat. A cikkünk végére éppen ezért itt hagyjuk a bejegyzését, hogy megemlékezhessen, milyen rég is volt.