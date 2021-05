Cicák a CIA-től, romantika a rendőröktől – vicceskedő szervek a közösségi médiában

A CIA, azaz az 1947-ben alapított Központi Hírszerző Ügynökség mindig is tudatosan foglalkozott azzal, hogy pozitív kép alakuljon ki róla – és ebben már a kezdetektől fogva befolyásos New York-i és hollywoodi médiaszereplők segítették.

Az Amerikai Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségi hírszerző szervezetének minden oka megvolt a PR-építésre, hiszen rengeteg titkolnivalójuk volt. Gondoljunk az olyan nagy vihart kavart ügyekre, mint például amikor 1953-ban a brit MI6-szel közös titkos akcióban megpuccsolták Mohamed Moszadek iráni miniszterelnököt. Ugyanebben az évben az ügynökség MK Ultra nevű, agymosással és LSD-vel kísérletező programját lebuktatni szándékozó tudós, Frank Olson is a CIA tevékenységének áldozata lett. (A program vezetője, Sidney Gottlieb titokban LSD-t adott neki, pár nappal később Olson pedig furcsa körülmények között zuhant ki New York-i hotelszobája ablakából és szörnyethalt.)

Ezeket a vitatott akciókat később annyi hasonló követte, hogy megszámolni is nehéz lenne.

A Watergate-botrányig a szervezet manipulációinak és egyéb kétes ügyeinek a többsége titkosan zajlott, ekkor viszont nagy nyilvánosság előtt buktak le megkérdőjelezhető tevékenységükkel. Az ügynökség ezután taktikát váltott, és megpróbálja a szebbik arcát mutatni a nyilvánosság felé, aminek részeként munkatársai már több mint 60 hollywoodi filmben működtek közre szakértőként.

Ha eltitkolni nem tudjuk, legalább befolyásoljuk a narratívát– szólhat a CIA mottója, hiszen a főhadiszállásukon olyan sztárokat láttak vendégül a stratégiaváltás óta, mint Harrison Ford vagy Ben Affleck. Utóbbit Az Argo-akció című, titkos CIA-küldetést bemutató filmjéért a legjobb rendezőnek járó Oscarral díjazták.

A valós történeten alapuló film olyan CIA-ügynökökről szól, akik egy kamufilmforgatás ürügyén mentettek meg túszokat Iránból a 70-es években. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert jól mutatja, milyen sokrétűen használja a CIA Hollywoodot és a médiát általában: például álcaként, mint ebben a lassan 50 éves akcióban, vagy a hősies szervezet képének erősítésére az olyan filmekben való közreműködéssel, mint Az Argo-akció.

A CIA hivatalos Twitter-fiókját 2014-ben hozták létre (az amerikai szervezetek és politikusok elsősorban ezen a felületen kommunikálnak online); az ügynökség azonnal támadásba lendült, és – a titkos akciókban ledobott bombák után – a közösségi oldalon is egy bombasztikus poénnal indított:

– szólt bejegyzés, amit azóta 226 ezren kedveltek, és 277 ezren újra megosztottak. Az elmúlt hét évben számtalan hasonlóan humoros poszt született az oldalon, ami már több mint 3 millió követővel büszkélkedhet.

Van itt minden a cuki macskás-számítógépes fotótól kezdve az Edward Snowden által reflektorfénybe helyezett totális, megfigyelő államapparátuson és a hasonló kényes ügyeken való poénkodásig. De a legbizarrabb közösségi médiás megnyilvánulásuk talán az volt, amikor Osama Bin Laden megölésének ötödik évfordulóján szöveges bejegyzések formájában közvetítették az akciót percről percre.

1: Or….maybe we’ll run out of stories and have to tweet cat photos. #CIACat#Twitterversary pic.twitter.com/nql9d0Gsmr

— CIA (@CIA) June 10, 2015