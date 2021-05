A kemoterápia is okozhat impotenciát

Mi történik a férfiak testében a rákkezelés után? Hogyan változik meg a merevedési képesség, mennyire normális jelenség, ha az ejakuláció jóval kevesebb lesz vagy elmarad?

A rákkezelés után is lehet egészséges nemi életet élni, azonban tény, hogy a betegség gyógyítására alkalmazott sugár- és kemoterápia befolyásolhatja a szexuális funkciókat. Akkor is, ha a kemoterápiás kezelés kisgyerekkorban történt. A változások több szempontból is megnehezíthetik a szexet a partnerrel: a férfiaknál a merevedésre is hatással lehetnek, a nőknél pedig a nedvesedéssel lehetnek problémák. Ennek az az oka, hogy a hormonháztartás megváltozhat a rákkezelés idején.

Kapcsolódó „A melltartót a mai napig nem veszem le szex közben” A szexuális élet a mellrák közben és után tabutéma, pedig a kemoterápia mellékhatása az, hogy befolyásolja a libidót.

A nemzőképesség elveszhet

A szexuális funkciók változását leginkább a kismedence területét érintő daganatos betegségeknél lehet jobban tapasztalni: a húgyhólyagráknál, a prosztataráknál, a vastagbélráknál például – olvasható a Mayoclinic oldalán. A férfiak esetében nagy eséllyel lehet gond az erekcióval, a testnek ugyanis ezen a területén alkamaznak az onkológusok sugárkezelést, ráadásul a sokszor radikális kismedencei műtétek szövődménye is lehet a merevedési képesség megváltozása. A rákbetegséget túlélő férfinak ezen kívül a nemi vágya is csökkenhet, fájdalom is megjelenhet szexuális izgalom vagy orgazmus hatására a kismedence területén, és a vizelet- és székletvisszatartással is problémák adódhatnak. Előfordulhat, hogy sztómazsákot javasolnak az orvosok, ami szintén befolyásolhatja a vágyat és az énképet.

Kevesen mernek segítséget kérni a nemi élet helyreállításához, egy 2016-os amerikai kutatás szerint a rákkal kapcsolatos szexuális problémákkal küzdő férfiak mindössze 20 százaléka fordulhat szakemberhez. Magyarországon sajnos erről sem készült mindeddig kutatás, ám az amerikai felmérés adataiból kiindulva sok férfit érinthet itthon is a probléma. Az idősebb férfiak még nehezebb helyzetben vannak a fiatalabb társaiknál: náluk a rákkezelés felgyorsíthatja az öregedés folyamatát a szexuális funkciókban.

A merevedést nehéz lehet elérni, vagy ha ez sikerül, nehézséget okoz fenntartani. Nehezen sikerül elérni az orgazmust, ám ha mégis bekövetkezik, elmaradhat az ejakuláció, és úgynevezett száraz orgazmust lehet tapasztalni.

A szexuális vágy is elmúlhat

Akár a merevedés tűnik el teljesen, akár az ejakuláció marad el (vagy lesz igen kevés), az impotencia bekövetkezhet – ezek a jelek egyértelműen arra utalnak. A szexuális problémák mellett az illető férfi kevésbé érezheti magát vonzónak, a megváltozott külsejével kapcsolatos ellenérzések befolyásolhatják a hozzáállását a nemi élethez. A szexuális vágy teljesen eltűnhet, főleg, ha valaki fájdalmat érez az együttléteknél. Bizonyos esetekben nemcsak a kismedencét érintő daganatos megbetegedéseknél jelenhetnek meg az említett problémák, hanem más típusú ráknál is: a test külsőre megváltozik, a lélekben is rengeteg változás történik. A fáradtság, a szorongás, depresszió és a fájdalom is hatással vannak a szexualitásra, mégpedig úgy, hogy a libidó jó időre eltűnhet.

Nem minden rákos férfi tapasztalhatja magán a mellékhatásokat, érdemes még a kezelés közben rákérdezni az onkológus orvosnál, hogy mire lehet e téren számítani. A sebészeti beavatkozásnak is lehet károsító hatása a merevedésre, lehetséges, hogy nyirokcsomókat, idegeket érint a műtét. Ezeket minden esetben fontos tisztázni a műtétet végző orvossal, és bátran rá lehet kérdezni arra, milyen változásra lehet majd számítani. A kemoterápia mellett a sugárkezelés is károsíthatja a nemi szervek megfelelő működését, például roncsolja az idegeket.

Mindkét kezelés negatív hatással van a tesztoszteron hormon működésére, ami elengedhetetlen a megfelelő merevedéshez. A kezelések vége után pár héttel, hónapokkal újra helyreállhat a szexuális funkció.

A kemoterápia és a sugárkezelés után nagyobb eséllyel veszíthetik el a merevedési képességüket azok a férfiak, akik a betegségük előtt aktívan dohányoztak, akiknél szívbetegséget diagnosztizáltak, esetleg cukorbetegek. Vannak, akiknél évek múlva rendeződik a helyzet és akadnak, akik életük végéig tapasztalják a merevedési problémákat.

Mit lehet tenni azért, hogy újra működjön a szex?

Lehet és fontos is tenni azért, hogy a szexuális élet újra harmonikus legyen. Az onkológiai központokban rendelkezésre állnak pszichológusok, akiknek érdemes a segítségét kérni a témában. Már az is sokat jelenthet, hogy egyáltalán elmondhatja valaki, milyen változásokat tapasztal a saját testén a rákkezelés után. Az énkép helyreállításában, a szorongás csökkentésében a pszichológusok biztosan tudnak segíteni.

A libidót újra vissza kellene szerezni, ehhez semmikép sem pornót, inkább a saját fantáziát érdemes használni. Ha ez nehezen megy, akkor erotikus könyvek olvasása is segíthet. A szexuális együttlétekben mindenképpen az előjátékra fontos koncentrálni: rengeteg csókolózás, lassú vetkőztetés, az egész test simogatása, erotikus masszázs biztos, hogy jó ötlet. Adjunk időt a pénisznek a merevedésre, és ha nem jön össze úgy, ahogy terveztük a fejünkben, koncentráljunk arra, ami történik a partnerrel! A kudarc élménye eltántorít sokakat attól, hogy újra próbálkozzanak, pedig idővel a kudarcot siker válthatja fel. Erre is igaz, mint sok más dologban a szexben, hogy nem szabad feladni: folytassuk, kísérletezzünk!

Előfordulhat, hogy a szakorvosok egyéb megoldásokat javasolnak azoknál, akiknél teljesen eltűnik a merevedés, lehetséges, hogy injekciókat, gyógyszereket vagy egyéb, konkrétan a nemi szervet érintő implantátumot javasolnak. Érdemes végiggondolni, hogy ezek mivel járnak, milyen lehet a mellékhatásuk, és csak azután mondjunk igent ezekre. Bárhogy is van, párterápiára, szexterápiára szükség lehet a rákkezelések után – a partnerre is rengeteg szerep hárul ebben az időszakban, a türelme, gondoskodása, az ő fáradhatatlansága is befolyásolhatja a szexuális életet.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.