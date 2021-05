„Halholokauszt!” – vegán aktivisták zördültek össze a vendégekkel egy ausztráliai halétteremben

A vendégeket állatbántalmazóknak nevezték és a Netflix dokumentumfilmjének megnézésére buzdítottak.

Nem mindennapi közjáték zajlódott le a hétvégén az ausztráliai Perth egyik éttermében, amikor vasárnap este aktivisták egy kisebb csoportja jelent meg a helyszínen.

A Daily Mail arról ír, hogy a jellemzően halakra és egyéb tengeri fogásokra szakosodott étteremben az ismert vegán aktivista, Tash Peterson vezetésével jelentek meg a tiltakozók, akik a jelszavaik skandálása mellett a vendégekbe is belekötöttek, állatbántalmazónak nevezve őket.

A személyzet hiába próbálta megfékezni, a 26 éves aktivista egy padra felállva beszédet is intézett az egybegyűltekhez: többek között azt mondta, most, ebben a pillanatban is halak, delfinek, bálnák és más egyéb tengeri élőlények millióit rabolják el az óceánokból, csak azért, hogy kielégítsék velük az emberi mohóságot.

Ez a történelem legnagyobb holokausztja!

Az étteremben ülő vendégek közül többen megpróbálták lecsendesíteni a tiltakozókat, kevés sikerrel. Egy férfi szóváltásba is keveredett Petersonnal. A nő azzal fenyegette a férfit, hogy ha hozzá mer érni, feljelenti őt, míg a férfi a vendégek sértegetését vetette az aktivista szemére. Peterson végül azzal zárta rövidre a beszélgetést, hogy „ha nem vagy vegán, akkor te is egy állatbántalmazó vagy”.

Az aktivisták eközben egy molinót függesztettek ki, ami arra bátorította a vendégeket, hogy nézzék még a Netflixen a Seaspiracy című dokumentumfilmet, ami megrázó módon járja körül a világ óceánjait érintő problémákat, kiváltképp a túlhalászást.