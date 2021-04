Most egy kanadai politikus flangált meztelenül online parlamenti ülés közben

Amióta globális járványhelyzetben élünk, nagyjából hetente befut egy olyan hír, hogy valaki egy online megbeszélésen véletlenül (vagy szándékosan) alsóneműt (vagy nemi szervet) villant, mégis mindig meglepődünk az újabb és újabb eseteken.

Főleg ha nem egy magyar tudományos diákköri konferencia résztvevőjéről, hanem egyenesen parlamenti képviselőről van szó.

Ez történt a minap (április 14-én) William Amos kanadai kormánypárti politikussal. A kanadai képviselőház tagjai tavaly május óta részben online végzik munkájukat, így volt ez a bizonyos szerdai napon is, amikor Pontiac település (Quebec) liberális képviselője

egy szál mobiltelefonban álldogált, miközben a kamerája be volt kapcsolva.

Az ülés nem volt nyilvános, így csak kollégái láthatták, ahogy tök pucéran flangál, de természetesen így is országos (sőt nemzetközi) hír lett az esetből, és egy bizonyító erejű kép is kikerült.

Liberal MP William Amos flashes the nation by appearing in front of the House of Commons, live, while buck naked. pic.twitter.com/8kcB2gvNV7

— Keean Bexte (@TheRealKeean) April 14, 2021