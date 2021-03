Szerencsés a nő, mert a tengerparton talált egy hatalmas hányást

Siriporn Niamrin február 23-án a Thaiföld egyik tengerpartján sétált egy vihar után, amikor meglátott valami furcsát a földön. Közelebb ment, és a valami halszagot árasztott. A 49 éves nő úgy döntött, hazaviszi, körülbelül 500 méterre lakik onnan, hátha el tudja adni a – mint később kiderült – 7 kilós, 30 centi magas, 60 centi széles valamit.

Otthon, megmutatta a szomszédjainak, hátha valaki rájön, mi is az.

Úgy gondolták, bálna hányadék, ami nem hangzik túl jól, de más szóval: ámbra az.

Tűz fölé helyezve megolvadt, majd visszaszilárdult, ahogy a viasz, ez is ezt az elméletet erősíti.

@Gidi_Traffic A woman in Thailand,Siriporn Niamrin,49,couldn't believe her luck after stumbling across almost £190,000-worth of whale vomit near her beach house.She is waiting for experts to confirm that the lump is genuine ambergris,the rare ingredient used in d perfume industry pic.twitter.com/rp9SZ85rBa

