Az amerikai szakács 120 ingyen pizzával hálálta meg a hatóságok munkáját

A pizzaszakács magától értetődően a pizza készítéséhez ért leginkább, ezért lányával úgy döntöttek, hogy az ország fővárosának védelmét finom ételekkel köszönik meg a rendvédelmi és biztonsági szervezeteknek – írta meg a Fox32.

A 120 pizza ajándékozása a szerdai napra esett, ami nem véletlen, ekkor történt ugyanis, hogy Donald Trump hívei megtámadták a Capitolium épületét. A séf Twitteren közzétett videójában arról mesél, hogy Amerika számára ez egy tragikus esemény volt, és mindenbenben támogatni kell azokat a hősöket, akik a rend helyreállításáért küzdöttek.

Hi everybody…what can I say…today was a tragic day for America. I’m here in Bethesda, picking up 120 pizzas to bring to downtown DC to the heroic women & men keeping our city safe tonight. I’m meeting my @WCKitchen team which is also bringing our kitchen truck to support… pic.twitter.com/FmoPedVYeu

