Leülne egyet tévézni az egész családdal? Itt van öt műsor, amivel nem nyúlhat mellé

Gyakran már egy embernek is gondot tud okozni, hogy kiválassza magának a hangulatához illő esti tévéműsort a rengeteg rendelkezésre álló csatorna hatalmas választékából, főleg, amikor kiderül, hogy amit legszívesebben néznénk, az pont előbb, vagy később van, mint amikor a nap végén van időnk levetődni a tévé elé.

Szerencsére a modern televízió már nem olyan, mint régen. A felvevős rendszereknek hála nem kell azokra a műsorokra hagyatkozni, amit épp este láthatóak a különböző csatornákon, bármit választhatunk. Ez persze csak növeli a választékot, és csak nehezebbé teszi a választást.

Amikor pedig már az egész családnak kellen műsort találni, az egy fárasztó nap után leküzdhetetlen feladatnak tűnhet. Kellene találni valamit, ami apunak is tetszik, anya is szívesen nézi, a fiatal fiúkat is érdekli, és a kamaszlány is jól szórakozik rajta. A modern technika ebben is segíteni tud: az újfajta ajánlórendszerek már ezt a feladatot is képesek megoldani: ha közösen sok kalandfilmet és vígjátéksorozatot néztek, akkor ezeket fogja ajánlani a rendszer, de ha teljesen más néztek külön-külön, akkor vegyesen ajánl majd műsorokat.

A Vodafone tévé megoldása A tévézésben új korszakot jelentő Vodafone TV összegyűjti és rendszerezi nekünk azokat a műsorokat, amelyek tényleg érdekelnek bennünket. Így nincs többé vita a vasárnap esti film válogatásában, hiszen egy egyszerű TV box-szal mostantól olyan műsorokból tudunk válogatni, amik a mi ízlésünkhöz, korábban megnézett filmjeinkhez és sorozatainkhoz passzolnak. A személyes ajánlórendszer mellett – ami így segít a válogatásban – az adást bármikor meg lehet állítani, ha kiszaladnánk valamiért, vagy akár útközben a mobilunkon rögzíteni is tudjuk kedvenc műsorainkat, hogy aztán otthon, kényelmesen, amikor ismét úgy döntünk, vissza tudjuk nézni. A kezdőképernyőn mindezt, az ajánlott műsorokat, a videótárat és felvett műsorokat egy könnyen átlátható felületen tudjuk áttekinteni az éppen futó műsorokkal.

Ráadásul még attól sem kell tartani, ha az egész család nem tud pont akkor együtt leülni a tévé elé, amikor mindenki kedvenc műsorát adják: elég csak felvenni, és akkor megnézni, amikor mindannyian ráérnek: a gyerekek készen vannak a házi feladatokkal, a szülők végeztek a dolgozással és a ház körüli munkákkal, és csak el kell indítani a műsort.

Ajánlunk is most párat, amik igazi családi szórakozást jelenthetnek

Elsőként ott van az RTL Klubon esti főműsora, a rendkívül népszerű Konyhafőnök, amivel nem lehet mellényúlni. Az izgalmas szakácsverseny nem csak leköti az egész családot érdekes és szeretnivaló versenyzőivel és a szórakoztató műsorvezetőivel, de még növeli is a gyerekek látóvilágát, akik új ételeket ismerhetnek meg, és felkeltheti az érdeklődésüket az új ízek iránt. És talán a következő családi ebéd készítésébe már ők is beszállnak segíteni.

Elsőre talán furcsának tűnhet azt nézni a tévében, ahogy különböző üzemekben minként készülnek hétköznapi tárgyaink és ételeink, de valamiért mégis úgy tudja lekötni a figyelmet a gyártósorok működése, mint kevés dolog a televízióban. Nem véletlen, hogy a Discovery Channelen két ilyen műsor is megy, a Hogyan csinálják?, és a Hogyan készül?, emellett pedig a National Geographic kínálatában is található egy, Tényleg így készül?! címmel. Ha még egy epizódot sem láttak, akkor bátran nézzenek meg egyet, garantált, hogy ott fog maradni előtte az egész család.

Ha van valami, aminek senki sem tud ellenállni, azok a cuki állatok, főleg a kölykök. Ki ne szeretné nézni, ahogy cukorfalat kutya- vagy cicakölykök ismerkednek az élettel. Pontosan erről szól az Animal Planeten látható Cuki állatbébik, amiben különböző állatok, főleg kutyák és macskák életének első pár hetét követhetjük végig. Garantáljuk, hogy apu is élvezni fogja.

Ami viszont biztos, hogy le fogja kötni az apák figyelmét, az a Discovery Showcase műsorán látható Mérnöki műtárgyak című sorozat, ahol különböző hatalmas építkezésekre látogathatunk el. De a család többi tagjának sem kell aggódni. A műsorvezető Danny Forster olyan lelkesedéssel vesz részt a felhőkarcolók, hidak, alagutak és gátak építésében, hogy az a család minden tagját szórakoztatni fogja.

És, ha nem csak szórakozni, de tanulni is szeretne a gyerekekkel, a Discovery Science talán legjobb sorozata, a Morgan Freeman: A féreglyukon át biztos választás. A világhírű színész által vezetett sorozatban a világegyetem legnagyobb rejtélyeit, és az univerzum legfontosabb kérdéseit mutatja be, a tudományos élet legnagyobb alakjainak segítségével. Komoly kérdések, rendkívül szórakoztató és érdekveszítő módon.

Szponzorált tartalom A cikk a Vodafone támogatásával készült.

Kiemelt kép: Getty Images