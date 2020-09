Első házassági évfordulóját ünnepli a nő, aki egy fához ment feleségül

A nő a jeles nap alkalmából azt mondta, újra értelmet nyert az élete.

A Liverpoolban élő Kate Cunningham (aki idő közben Elderre változtatta a nevét), állítja, élete legjobb döntése volt a házasság, és nem szerepel a tervei között, hogy elválljon a Rimrose Valley Country Parkban élő férjétől.

Kate poliamor életmódot folytat, azaz egyszerre több személlyel is intim kapcsolatban áll, amelyről mindegyik fél tud és elfogad. Így eshetett meg, hogy bár a nőnek van barátja (és két gyereke), már egy éve boldog házasságban él férjével – aki történetesen egy fa.

A „pár ” a napokban ünnepelte házassági évfordulóját, amiről a Ladbible is megemlékezett. A nő a jeles nap alkalmából nyilatkozott is. Elmondta, mikor először meglátta a fát, tudta, hogy ő az igazi. Mióta egybe keltek, hetente ötször is meglátogatja őt a parkban.

Egyszer sem fordult meg a fejemben, hogy nem kellett volna megtennem. Bár az elején a 15 éves fiamnak voltak kétségei, mostanra ő is látja a nagy képet és megértő lett. Ez egy olyan dolog, ami magabiztosabbá tesz engem. Nem érdekel, ki mit gondol, hozzá menni a fához új értelmet adott az életemnek.

– summázta érzelmeit Kate, aki reméli, házassága figyelemfelhívó lesz, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ne építsék be a parkot egy tervezett lekerülő út miatt.

Kiemelt kép: Illusztráció (Andrii Afanasiev / EyeEm)