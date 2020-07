12 éves lánya fotózta Nicole Kidmant egy kampányhoz

Van hozzá tehetsége.

Már egy jó ideje képviseli az Omega nagykövetként Nicole Kidman, a legújabb Instagram-bejegyzésében is a márka napszemüveg kollekcióját promózza. Az érdekesség, hogy a fotót a tizenkét éves lánya, Sunday Rose készítette róla. Nem ez az első eset, hogy idén, a karantén miatt a sztárok otthon, saját maguk oldanak meg egy-egy fotózást, így tett például Charlize Theron is, akinek egy magazin kamerát küldött, ő pedig legyártott egy címlapot. Simán elképzelhető, hogy Kidman teljes Omega kampányát lánya fotózza majd.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nicole Kidman (@nicolekidman) által megosztott bejegyzés, Júl 10., 2020, időpont: 2:41 (PDT időzóna szerint)

Sunday egyébként pont most töltötte be a tizenkettediket, Kidman Instagramon is felköszöntötte, de úgy, hogy arcát nem mutatta meg a posztban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nicole Kidman (@nicolekidman) által megosztott bejegyzés, Júl 7., 2020, időpont: 9:02 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@nicolekidman