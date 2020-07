Charlize Theron a gyerekeivel együtt lőtt magáról címlapfotót a kertben

Mutassatok róla amúgy egy darab rossz képet.

Charlize Theronnak lesz egy új netflixes filmje The Old Guard címmel, aminek apropóján az Entertainment Weekly interjúztatta a színésznőt. Ehhez képekre is szükség volt, amit a lapnál úgy oldottak meg, hogy küldtek egy kamerát Theronnak, aki maga oldotta meg a fotózást a kertjében.

Ilyen végeredménnyel:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon More backyard fun for @entertainmentweekly 🌿 Charlize Theron (@charlizeafrica) által megosztott bejegyzés, Júl 8., 2020, időpont: 12:28 (PDT időzóna szerint)

Videó is van:

Köszi, Entertainment Weekly, hogy hagytatok a kertben szórakozni a kamerával. A gyerekeim most már profi világítás szakértők, mindaddig, míg van náluk csillagszóró.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Charlize Theron (@charlizeafrica) által megosztott bejegyzés, Júl 8., 2020, időpont: 10:25 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/charlizeafrica