A nap videója, amiben Mark Ruffalo új kiscicájával játszik a nappaliban

Mark Ruffalo Twitteren osztott meg egy rövid videót, amiben bemutatja úgy házikedvencét, egy apró, szürke macskát, akit Biscottinak nevezett el. Sokadik megnézés után sem tudjuk eldönteni, hogy az az édesebb, ahogy a kisállat szaladgál és nyávog a nappaliban vagy ahogy Ruffalo nevetgél rajta. A videóban Biscotti ide-oda vetődik az egész testével, amit pár hetesen még nyilván nem tud koordinálni, de az is lehet, hogy annyira tetszik neki, ahogy Hulk köszönget neki, hogy arra próbál ritmusosan mozogni.

Spending quality time with one of my new friends, Biscotti 🐱 pic.twitter.com/JvlX7nkjZo

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 22, 2020