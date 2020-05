Szexbábukkal rakta tele stadionját egy koreai focicsapat

Éles szemű focirajongók valami igazán furcsát vettek észre az FC Seoul koreai focicsapat stadionjában, amikor a hétvégén lejátszott mérkőzésen jól megnézték a nézőtéren elhelyezett próbababákat. Azok ugyanis pontosan úgy néztek ki, mintha szexbábuk lennének – írta a BBC.

A brit közszolgálati adó cikke szerint a vasárnapi mérkőzés előtt egy Dalcom nevű cég kereste meg a klubot, és felajánlotta, hogy a járványügyi korlátozások miatt üres stadion székeit próbababákkal tölti fel. Végül 30 darabot vittek nézőnek – 25 női alakot és öt férfit.

A mérkőzést néző szurkolóknak azonban feltűnt, hogy a babák sokkal inkább hasonlítanak szexbábukra, mint a ruhaboltok kirakataiban látható darabokra.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020