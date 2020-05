A jó idővel nemcsak a nappalok lesznek egyre jobbak, hanem az éjszakák is

Itt a tavasz, a hőmérő higanyszála egyre gyakrabban kúszik 20 fok közelébe, ami azt jeleneti, hogy egyre több időt tudunk vagy épp tudnánk eltölteni a szabadban – feltéve, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatti korlátozásokon idővel enyhítenek, avagy megszüntetik azokat. Akárhogy is, a tavasz nemcsak a lelkünknek tesz jót, hanem a testünknek is.

Mivel az ember ebben az évszakban egyre többet tud mozogni, több időt tölt a szabad levegőn, magyarán aktívabban tudja tölteni az idejét, emiatt többségüknek az éjszakái is nyugodtabban telhetnek. A jó levegő, az egész napos jövés-menés kellemesen kifárasztja a szervezetet, emiatt este sokkal könnyebb elaludni is. Vannak azonban olyanok, akikre a tavasz éppen ellenkezőleg hat, és fáradtságra, levertségre panaszkodnak. Nemcsak a köznyelvben, de az orvostudományban is közismert a tavaszi fáradtság fogalma.

Mi okozza a tavaszi fáradtságot? A tavaszi fáradtság alapesetben teljesen normális jelenség, de fizikai és mentális problémák jele is lehet.

A tavaszi fáradtság oka a napsütés hormonokra gyakorolt hatása. A melatonint, ami az alvási ciklusunkat szabályozza, a szervezet a sötétség és a fény váltakozása alapján termeli, tavasszal pedig visszaesik a hormon termelődése, ami alvási problémákat okozhat.

Az egyik legfontosabb szabály továbbra is az, hogy lefekvés előtt kerüljük a bőséges vacsorát. A jótékony mozgást is érdemes napközben beiktatni, és semmi esetre sem az esti órákra halasztani. Mozgás hatására a testünk felélénkül, és az ellenkező hatást érjük el, mint ami akartunk. Ahhoz ugyanis, hogy a szervezetünk az elalváshoz szükséges nyugalmi állapotba kerüljön, időre van szükség.

