Fotósorozat mutatja meg, milyenek a pornószínésznők anyukaként

Egy amerikai fotós, Mary Beth Koeth 2017-ben döntött úgy, hogy a felnőttfilmekben szereplő anyukákat szeretné képeken megmutatni. Ekkor ugyanis gondolt egyet, és New Yorkból bérelt kocsival elment a New Jersey-ben található Edisonba, ahol éppen az Exxxotica Expót tartották. Ez egy olyan rendezvény, ahol az erotikus művészek jönnek össze, és mutatják be egymásnak és az érdeklődőknek, hogy mivel foglalkoznak.

Koeth célja már ekkor is az volt, hogy olyan anyákkal találkozzon, akik a felnőttfilmiparban dolgoznak, és közben gyereket is nevelnek. Összefutott egy Emily Mena nevű pornószínésznővel, és felvázolta a későbbi fotósorozatának, a „Porn Moms”-nak, vagyis a „Pornós Anyukáknak” a koncepcióját. Menának nagyon megtetszett, hogy a fotós szeretné egy másik oldalát is bemutatni a munkájának – a legtöbb pornóban dolgozó nő ugyanis a magánéletét szigorúan szétválasztja a munkájától, ami nagyon fárasztó lehet.

A fotós Mena segítségével járta az ország erotikakiállításait, és sorra ismerkedett meg olyan színésznőkkel, akik szívesen megmutatták neki az életük egy teljesen más oldalát is, mint ami jellemzően a kamera előtt zajlik.

A fotózás mellett Laura Lee Huttenbach író interjúkat is készített a színésznőkkel, amelyek megjelentek a képek mellett.

„Ezeknek a nőknek legalább annyira bonyolult életük van, mint bármelyikünknek” – nyilatkozta a Metro-nak Koeth. „Nagyon hálás vagyok ezeknek a nőknek, hogy megmutatták az életük egy olyan részét nekem, amelyet általában titokban tartanak.”

Főkép: Mary Beth Koeth