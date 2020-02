„Durva pornóoldalakra keresett rá a kisfiam”

A gyerekeket mesék olvasásával lehet a legjobban felkészíteni arra, hogy felnőttként majd színes és gazdag szexuális fantáziájuk legyen, emellett más egyéb cselekvésekkel is szükséges a szülőknek megfelelően nevelni a gyerekeket a nemi életre. A szülők feladata is a felvilágosítás, a pornónézés az egyik ilyen nyomós ok erre. Párkapcsolati és szexuális tanácsadó válaszol egy fontos kérdésre, mit tegyen a szülő, ha a kisfia pornót nézett? Ha neked is van kérdésed a szexuális élettel kapcsolatban, ha elakadtál a szexuális felvilágosításban, ha neked vannak kérdéseid a férfiakkal vagy nőkkel kapcsolatban, akkor várjuk azokat a timea.sereg@24.hu email címre, ahol szakértő válaszol a kérdéseidre.

Az interneten olvastam egy cikket arról, mit tegyen a szülő, ha a gyerek pornót néz. Pont tegnap este akadtam ki, mert én így jártam, ezért is kerestem rá erre a neten. Belenéztem a tablet előzményeibe, és nagyon durva oldalakra keresett rá a kilencéves kisfiam. Egész este nem aludtam, nagyon kiakadtam. Most csak annyit mondtam neki, hogy mérges és szomorú vagyok, mert hazudott nekem arról, hogy neki való tartalmakat nézett-e, és a rendszernek is hazudott, amikor az feldobta a kérdését, hogy »Elmúltál-e már 18 éves?« mert biztosan rákérdezett, így van beállítva. Ilyenkor mi a teendőm? Arra gondoltam, egy ehhez értő szakemberhez elmehetnénk együtt, feloldani a kérdéseinket. Én is szégyellem magam, hogy nem vettem észre, de ő is, hogy ilyen történt, rossz érzés ez az egész. Kihez lehet vagy érdemes fordulni ilyen esetekben? Ebben kérnék segítséget, vagy konkrét neveket, elérhetőséget.

Rita (ál)nevű olvasónk egy általános problémára hívja fel a figyelmet, mit tehet a szülő, ha a tíz év körüli gyerekét azon kapja rajta, hogy nem neki való tartalmakat néz a neten?

A pornóról is fel kell világosítani a gyerekeket, tízéves korban muszáj erről beszélni velük

Az interneten bármilyen korú gyerek könnyedén megtalálhat olyan filmeket, amik nem feltétlenül neki valók. A pornóoldalak kétségtelenül ilyenek, és mivel ezekből több millió van az interneten, biztos, hogy valamikor találkozni fog ezzel – vagy mások mutatják meg neki, hogy ő maga talál rá valahogy. A pornó iránti érdeklődés általában kamaszkorban, 10-13 évesen kezdődik, de van olyan fiú akinél kicsit hamarabb érkezik meg a hormonális változás. Ma már szinte mindennaposnak számít, ha ebben a korosztályban az általános iskolákban van egy pornóbotrány. Ilyenkor a szülők közösen igyekeznek megoldani a kérdéskört, és akkor csinálják jól, ha veszik a fáradtságot arra, hogy megfelelő szexuális felvilágosítást kapjanak a gyerekek. Viszont a pornó olyan nyomot is hagyhat a gyerekekben, hogy egy életre kárt tehet bennük: éppen ezért ne engedjük azt, hogy a gyerekek bármilyen tartalomhoz hozzáférjenek!

A pornófilmek készen adják a fantáziát, holott a mesék világa lenne az, ami sokat segíthet a későbbi szexuális életben: a mesék azok, amik építik a fantáziát, és ezek megalapozhatják a szexuális fantáziát is felnőttkorban. A mese gazdagítja a személyiséget, nélküle nehéz fantáziát gyártani. Az egyik jó út tehát arra, hogy a gyerek a pornót inkább kihagyja az életéből, ha újra megszerettetjük vele a meséket, ismét olvasunk neki, és ő maga is olvasgat esténként. Ha ezek elmaradnak, akkor általában helyettük jönnek a DVD-k, a Netflix Kids és más egyebek, de ezek is készen kapott fantáziavilágok, tehát nem feltétlenül jó az irány. A képzelet fontos az olvasott mese.

Szülőként tiszteletben kell tartani, hogy a férfiaknak/fiúknak a vizuális inger fontosabb, mint a nőknek, erősebb hatással vannak rájuk, mint a nőkre. Nincs olyan fiú vagy férfi a világon, aki ne tudná, mi az a pornó és mi az a Pornhub oldal, ez régebben is így volt: a netes pornó előtt meztelen nők fényképei, magazinok, titokban másolt vhs-kazetták adták meg ezt a vizuális élményt. Serdülőkorban sokan érzik annak kényszerét, hogy ezekre a képekre indítsák el a vágyat és így önkielégítsenek. Azonban a romantika, a szerelem, az udvarlás, a hódítás nem mehet ezek rovására.

A szexet idővel nemcsak kézzel és képre nézve élik meg, hanem testileg-lelkileg, szerelemben élve valakivel. És ez a kulcsa annak, hogy hogyan kell ezeket a helyzeteket kezelni szülőként: meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy harmonikus párkapcsolatban egészen más a testiség. A rendszeres pornóval azonban az elmagányosodás, elszigetelődés jár együtt, nem beszélve arról, hogy minél több ideig él valaki ezzel, annál nehezebben fog tudni változtatni a szexuális viselkedésén, reagálásán.

A gyerekek szexuális felvilágosításában, a teljes életre való nevelésben tehát a szülőknek is van bőven feladatuk, elsősorban az, hogy semmiképpen ne neveljek szexuális cselekményekkel kapcsolatban bűntudatot a gyerekekbe. Azt fontos tiszteletben tartani, hogy a maszturbáció a testi fejlődés szerves része. Ezt tiltani nem szabad, helyette tereljék olyan helyszínre és olyan időpontra, ami nem zavarja a család életét.

A bűntudat a legrosszabb, ami megtörténhet, hosszú távon gondokat okozhat a felnőttkori szexuális életben is. Szégyenérzet keltés helyett értékes, őszinte beszélgetéssel tudjuk meg, honnan szedte az információt a pornóoldalhoz, mindig a korosztályának megfelelő stílusban, és sokszor kérdezzük meg a gyerektől: mit gondolsz, mit csináltak a filmben, amit néztél? Ezután tudjuk meg azt is, hogyha valaki megmutatta neki, akkor az a valaki hány éves volt. Bátran mondjuk el neki, hogy amit látott, az egy film, olyan felnőtteknek szóló film, amit mások megrendeztek, és ahhoz hasonlóan kell elképzelni, mint amit a moziban is adnak: rendező rendezte, de ebben felnőttek vannak, felnőtt dolgokat csinálnak egymással, nem biztos, hogy ő ezt most megérti, de később majd meg fogja érteni. A felnőtt kifejezés használata igen fontos, hiszen ne kezdje el a gyerek kilencévesen az osztálytársain próbálgatni, mit látott az interneten. Ezzel együtt szükséges az is, hogy megkérdezze a szülő, mit gondol a gyerek arról, amit látott, keltett-e benne félelmet, undort, bármit.

Mindemellett a gyerekek felvilágosítása és a felnőttkori egészséges párkapcsolatra való nevelés szerves része az is, hogyha kamaszkorban a gyerek otthon látja a férfi-nő viszonyt a mindennapokban. Nem baj, ha elcsattan egy kisebb csók a szülők között, ha megsimogatják egymás karját, hátát, ha összeölelkeznek (ennél több biztos, hogy szorongással is jár számukra, a határt húzzuk meg), hiszen fontos azt is látnia a gyereknek, hogy felnőttként az egész szexualitásban milyen érzelmek vannak.

