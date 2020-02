Pete Davidson és Kaia Gerber máris szakítottak

Az is kiderült, hogy a szakítás után elvonóra vonult Davidson.

Még tavaly év végén írtuk meg, hogy Pete Davidson, aki a Saturday Night Live komikusa, és aki Ariana Grande és Kate Beckinsale exe is egyben, összejött Cindy Crawford szintén modell lányával, Kaia Gerberrel.

Cindy Crawford lánya tényleg Pete Davidsonnal jár Crawford lánya, Kaia Gerber most Arian Grande exe oldalán keresi a boldogságot.

Most Charlamagne Tha God rádiós műsorvezetővel ült le Davidson egy interjúra, ahol nem csak azt árulta el, hogy már nincsenek együtt Gerberrel, de azt is, hogy miért. Sőt, kiderült az is, hogy a komikus elvonóra volt az utóbbi időkben.

Ő nagyon fiatal, én meg éppen kibaszott sok dolgon megyek éppen keresztül, és ez még az elvonó előtt történt. Szóval neki jól kellene éreznie magát. Nem pedig aggódnia egy csávó miatt, akinek problémái vannak, meg minden a szar. Élveznie kellene a munkáját. Szimplán csak rossz volt az időzítés. De a szülei nagyon segítőkészek voltak meg minden, szóval ők elég menők.

Kiemelt kép: Stefanie Keenan/Getty Images for A Sense of Home, Steven Ferdman/WireImage