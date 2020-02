Lapra szerelt „csináld magad” koporsóval enyhítenek a magas temetkezési költségeken

Ezt akár az IKEA is kitalálhatta volna.

Egy japán vállalat reagálva a magas temetkezési költségekre egy lapraszerelt, „csináld magad” koporsó-szettet dobott piacra – írta a Mirror. Persze rengeteg egyéb költség is van ilyenkor, a temetkezési hely, a holttest előkészítése, mindenesetre valamennyit meg lehet spórolni így. Főleg Japánban, de akár az Egyesült Királyságban is. Előbbiben egy temetés átlagosan több mint 4 millió forintba, utóbbiban 1,5 millió forintba kerül. Ez a koporsó viszont mindössze 86 ezer forintnak megfelelő japán jenbe kerül.

A csomag tartalmaz

egy fa koporsót,

egy kis fém urnát,

egy ezüst dobozt (a hamvasztásból fennmaradt csontok tárolására),

egy paplankészletet (párnát, matracot és egy papír ágytakarót),

egy összeszerelési útmutatót

és egy furoshikit (hagyományos japán csomagolókendő).

Shinohara Norifumi, a készletet árusító cég, a Tsubasa Public Utility Co vezérigazgatója elmondta azt is, hogy a útmutatóban találni információt, hogy mikén kell a testet szállítani, hogyan kell a koporsóba belefektetni, és – ha hamvasztást szeretnénk, akkor – a krematóriumba való időpontfoglalásról, fizetésről, és az ottani működésről is olvashatunk benne.

A nyitott koporsós búcsúztatásra is lehetőség van, a fedélen ugyanis egy kis zárható nyílás is található. Sőt, az összeszerelésről egy videót is közzétett a cég: