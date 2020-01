Kathy Griffin az új évet házassággal kezdte

Kathy Griffin 2020 első hajnalán egy videóval bejelentette Twitterén, hogy összeházasodott Randy Bickkel, akivel 2011 óta vannak együtt már. Nem sokkal később pedig már a videó is érkezett az esküvőről, ami mindössze 15 percig tartott és Lily Tomlin színésznő adta össze őket. Griffin elárulta azt is, hogy szenteste volt az eljegyzési buli, méghozzá Kourtney Kardashian és Kris Jenner szervezésében.

The entire ceremony was just under 14 minutes but I have to give you guys the uncut first 75 seconds. LOVE IT! We promised you atypical. We are in love and we cannot stop laughing. Thank you @LilyTomlin and Jane Wagner! #HappyNewYear pic.twitter.com/O5vOss3TCD

BIG THANKS to @kourtneykardash & @KrisJenner for taking this photo Christmas Eve when they were kind enough to host a gigantic ENGAGEMENT PARTY FOR US! I mean they didn’t technically know it was an engagement party for us but boy they spared no expense! Pic by The Collective You pic.twitter.com/CtdWTFU9Ob

— Kathy Griffin (@kathygriffin) 2020. január 1.