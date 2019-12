Kulcsár Edina 8 évig nem állt szóba a testvérével

Végül könnyesre sikerült a békülés.

Sokáig azt se tudtuk Kulcsár Edináról, hogy van egy testvére, aztán Instagramján elkezdett egyre gyakrabban felbukkanni. Most a Best magazin legújabb számában elmesélik, hogy nyolc éven keresztül nem is beszéltek egymással.

Renivel apu révén vagyunk testvérek. Négyéves voltam, amikor született, hat, amikor a húgunk, Rebeka. Mindig jó volt a viszony közöttünk. Aztán, ahogy nagyobb lettem, már egyedül ültem fel a távolsági buszra, hogy a hétvégéket apukáméknál tölthessem a húgaimmal együtt Inárcson. Sajnos nyolc évvel ezelőtt majdnem vége lett a jó kapcsolatunknak.

Edina és édesapja családja között megromlott aztán a kapcsolat egy apró félreértés miatt.

Buta félreértés volt, amit nem beszéltünk meg.

Ezt persze Edina reakciója nem tette jobbá, aki egy karácsonyi hagyományt megtörve tette rosszabbá a dolgokat.

Addig mindig velük töltöttem a szenteste délelőttjét, de abban az évben nem mentem át hozzájuk, és tény, hogy ők sem hívtak, de onnantól kezdve szerintem mindenkiben elkezdett dolgozni a dac és a harag, amiről már azt hittük, nem is lehet visszafordítani.

Ez igen nagy törést jelentett az életükben, hisz az összeveszés előtt nagyon jó barátnők voltak Renivel.

Emlékszem, a tanórák közti szünetekben mindig vele beszéltem telefonon, és hetente legalább kétszer odajött a suli elé, hogy valami csajos programmal üssük el a délutánt. Aztán ez egyszer csak megszűnt.

Évekkel később aztán ugyanazon a rendezvényen voltak, de Edina nem tudott odamenni Renihez. Pár nappal később aztán egy boltban futhattak össze, ahol anyjuk közbenjárására megtörtént a nagy békülés.

Ránk nézett és azt mondta, felnőttek és jó testvérek vagyunk, muszáj értelmesen megbeszélnünk, mi történt és mi egymással a bajunk. Majd félreállt, és otthagyott minket beszélgetni.

Azóta újra legjobb barátnők lettek, megbeszélve a nézeteltéréseiket. Edina így írja le a békülést és az azt megelőző feszült pillanatokat:

Láttam, hogy Reni nem szól egy szót sem, csak csak Medoxot nézi. Megkérdeztem tőle, szeretné-e megfogni. Azt mondta, igen, odaadtam neki, és ott mind a ketten elkezdtünk sírni.

