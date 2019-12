Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, ne várjon tovább, forduljon orvoshoz!

A prosztatagyulladás nem játék, rendkívül kellemetlen tünetekkel jár, ráadásul komoly baj forrása is lehet, ha nem kezeljük időben. Mutatjuk a tüneteket: ha bármelyiket tapasztalja, forduljon mielőbb orvoshoz!

A prosztatagyulladás tünetei jelentkezhetnek egyszerre és hirtelen, de olykor hónapokig is lappanghatnak. Utóbbi esetben a beteg állapota hosszabb idő alatt romlik egyre inkább. A gyorsan és intenzíven megjelenő tünetek inkább a bakteriális eredetű prosztatagyulladásra jellemzőek. Ekkor a fertőzést láz, hidegrázás, izom- és ízületi fájdalom jellemzi, de gyakori az általános rosszullét, sőt, az étvágytalanság is.

A nem bakteriális prosztatagyulladás tünetei

A betegnek vizelési nehézségei vannak, sűrűn kell mosdóba járnia, de a vizelés is fájdalommal járhat. Alhasi nyomást, fájdalmat tapasztal gáttájékon, a derékban, a hímvesszőben és a herékben. Ezeket a tüneteket a herezacskó és a végbélnyílás közötti területen lévő izmok összehúzódása okozhatja. Emellett székrekedés is kialakulhat, így a vizelés mellett a székletürítés is fájdalmas lehet. A prosztatagyulladás a szexuális életet is érintheti: a merevedés és az ejakuláció, vagyis a magömlés fájdalmassá válik. A krónikus prosztatagyulladás szélsőséges esetben sterilitást is okozhat.

A nem bakteriális prosztatagyulladás kezelése hosszas és meglehetősen összetett folyamat. Az antibiotikumok rendszerint hatástalanok, a beteg általában gyulladáscsökkentőt és fájdalomcsillapítót kap, amit nem egyszer hosszabb ideig kell szednie. Fontos információ, hogy akik ilyen betegségben szenvednek, azoknak nem javasolt az alkoholfogyasztás, illetve érdemes kerülniük az erős fűszereket is. Emellett tilos a biciklizés, valamint a túlzott erőkifejtés, mivel ezek a mozgásformák ronthatják a beteg állapotát.

Amennyiben bármelyik felsorolt tünetet tapasztalja magán, keressen fel egy urológus szakembert!