Hüvelyillattal csábítja el a férfiakat a szexológus

Shan Boodram szexológus és párkapcsolati tanácsadó, aki a The Game of Desire (A vágy játéka) című könyvében arról ír, mi a sikeres párkeresés, randizás titka. A sajtóba azonban nem a kiadvány miatt került, hanem az egyik – saját maga által is tesztelt – férfimágnes trükkje miatt.

Boodram állítja, évekig úgy járt bulizni, szórakozni, hogy parfümszerűen használt néhány cseppet a hüvelyváladékából. Azt mondja, ilyenkor mágnesként vonzotta maga köré a férfiakat.

A Sun cikkéből kiderül, hogy amikor három kliensét megkérte, ők is próbálják ki magukon (természetesen saját testnedveik használatával), akkor csődöt mondott a módszer: a szexológus elment velük egy bárba, együtt kimentek a vécére, ahol megkérte őket, hogy a pulzuspontokra, a kulcscsontjukra és a nyakukra vigyenek fel egy-egy cseppet a hüvelyváladékukból. Így is tettek, de azon az estén egyiküknek sem volt sikere a pasizás terén.

Éppen ezért Boodram nem meri állítani, hogy mindenkinek beválik a trükk, ő mindenesetre magabiztosnak, vonzó istennőnek érzi magát minden alkalommal, amikor a teste által előállított parfümöt használja.

