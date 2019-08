Mit tegyünk, ha nyáron a szokásosnál is stresszesebbek vagyunk?

Mit tegyünk, ha nyáron a szokásosnál is stresszesebbek vagyunk?

Azt hinnénk, hogy a nyár a felhőtlen kikapcsolódás időszaka, de sokaknál nincs ez így. Szerencsére lehet rajta változtatni.

A SleepRate nevű alvással foglalkozó cég elvégzett korábban egy érdekes felmérést. Ebből az derült ki, hogy az amerikaiak harmada szerint a nyári időszak stresszesebb a többinél. Azért is furcsa ilyet olvasni, mert a nyarat alapvetően olyan kellemes tevékenységekkel párosítjuk, mint a nyaralás, a strandolás és a kikapcsolódás.

De nem mindenkinél van ez így.

A felmérés szerint a nyári stressz legfőbb oka az volt, hogy az ilyenkor lényegesen gyakoribbak a társas elkötelezettségek, illetve a programok miatt a válaszadók kevesebbet aludtak. A résztvevők átlagosan heti három esti programot soroltak fel, amitől fáradtak és stresszesek lettek.

A megváltozó napi rutin különösen negatív hatással lehet az emberekre. Nyáron nincs iskola, ezért a gyerekek többet vannak otthon. A családoknak gyakran komoly stresszt okoz a megváltozott beosztáshoz való alkalmazkodás, illetve hogy kitalálják, mit kezdjenek a gyerekek szabadidejével. Az iskola előtti időszak erre még egy lapáttal rárak, itt ugyanis a készülődéssel járó többletfeladatok és többletkiadások jelentenek újabb stresszforrást.

De mi a megoldás a nyári stressz kezelésére?

Többféle javaslat lehetséges. Fontos például, hogy folyamatosan aktívak maradjunk, és sok időt töltsünk a szabadban. A napfény ugyanis jótékony hatással van a testünkre és a lelkünkre egyaránt, a szorongástól a depresszión át a stresszig nagyon sok mindenen enyhíthet.

Az alvás mellett a testünknek másféle igényei is vannak. Együnk egészségesen és igyunk sok vizet. Fogyasszunk bőven friss gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek nem csupán vitaminokkal töltik fel a szervezetünket, de a folyadékpótlást is segítik.

Mit érdemes inni és enni alvás előtt, és mit nem Bár tudjuk, hogy „reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár és vacsorázz úgy, mint egy koldus”, de azért megesik, hogy úgy alakul a nap, hogy mégis csak kell este is ennünk valamit. De mit együnk, ha már így alakult, és mit kerüljünk?

Nyáron, ha valamivel több időnk van gondolkodni, sokan beleesünk abba a hibába, hogy a múlton vagy a jövőn kezdünk rágódni. Ez nagyon sok stresszes pillanat forrása lehet. Természetesen érdemes átgondolni, mi vár ránk, és mi történt velünk eddig, de ne rágódjunk fölöslegesen olyan dolgokon, amelyeket nem tudunk megváltoztatni, próbáljunk inkább a jelenre koncentrálni.

És az is fontos, hogy ne a tervezés és a munka töltse ki minden időnket. Találjunk olyan elfoglaltságokat magunknak, amelyeket élvezettel és örömmel végzünk. Nyáron sokszor a szokásosnál is kevesebb időnk van, de már egy kis kikapcsolódás is sokat használhat.