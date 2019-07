Itt a tökéletes esküvői ruha pizzaimádóknak

Ugyan míg a legtöbb ember számára még mindig a hagyományok a mérvadóak, ha esküvői ceremóniáról van szó, néhányan szeretik az extravagáns megoldásokat. Az utóbbi kategóriába tartozók kedvében szeretne járni a Chicago Town pizzéria, akik különleges csomagot kínálnak a házasodni kívánó szerelmeseknek. Egy általuk hirdetett verseny keretén belül ugyanis egy teljesen pizzás tematikájú esküvői csomagot lehet elnyerni, aminek a legkirívóbb eleme talán a pizzás esküvői ruha. Az egyébként hosszú, elegáns szabású ruha egy pepperónis pizza mintáját kapta, amiről ráadásul még a kemény szélek sem maradtak ki.

I wasn’t planning on marrying again but now I’ve seen that Chicago Town are offering a 6-tier Wedding Pizza and now I’m just a boy…standing in front of all the women in Britain…saying “How’s next Saturday for you?” pic.twitter.com/cz5T6FkCAm

— Michael Moran (@TheMichaelMoran) July 19, 2019