Undorító dolgot művelt egy áruházban a fiatal nő: keresi a rendőrség

Gyomorforgató videó terjed hétfő óta a Twitteren. A felvételen az látható, hogy egy fiatal nő egy áruházban kivesz egy doboz Blue Bell márkájú jégkrémet a hűtőből, leveszi a tetejét, végignyalja a fagylalt tetejét, majd visszateszi a dobozt a hűtőbe.

A felvétel valamilyen vicces kihívást rögzíthetett, a háttérből ugyanis hallatszik, hogy a videó készítője bíztatja a lányt: „Gyerünk, tedd meg, nyald meg!”

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) 2019. június 29.