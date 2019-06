Ahogy Ryan Reynolds saját ginjét készíti, azt minden nőnek látnia kell

Új reklám készült Ryan Reynolds saját tulajdonában lévő ginjéhez, az Aviationhöz, amiben a színész megmutatja, mennyire elhivatott az alkoholos ital profi minőségét illetően. Reynolds persze jó adag poénnal mondja el, hogy

miután szerelembe estem az Aviation Ginnel, nem egy újabb üveggel vettem belőle, hanem megvásároltam az egész céget. Miután az Aviation elhatározta, hogy minden palackját szignózni fogja, elhatároztam, az összes üveget magam fogom elkészíteni. Aztán saját kezemmel gravírozom őket.

Persze a videó legjobb kérdése a végére marad, a „How far would you go?” elég kétértelmű üzenettel bír az „I took it upon myself to blow every bottle personally” sorról nem is beszélve. Aki ugyanis nem hallott volna róla, a Netflix kidobott egy dokumentumfilmet a gazdagoknak tervezett Fyre luxusfesztiválról, egyik fő szervezője pedig Andy King volt. Kiderült, hogy ultimátumot kaptak az ivóvízért felelős társaságtól, hogy amennyiben nem fizetnek azonnal, nem lesz víz a fesztiválon. Erre megkérték Kinget, részesítse orális szexben a vizes cég tulaját, így megmentve a fesztivált és a céget.

Emiatt poénkodik Reynolds a „Milyen messzire mennél el a cégedért?” sorokkal, és persze a „blow” sem kifejezetten az üvegek kifújására utal. A legjobb, hogy maga King is megjelenik a szpotban.

Hölgy olvasóinknak valószínűleg tetszeni fog Reynolds kohóban történő művészkedése is:

Kiemelt kép: YouTube