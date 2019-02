A Netflix dokumentumfilm vízért orális szexet kínáló szereplőjének saját műsora lesz

A Fyre fesztivál luxusfesztiválnak volt meghírdetve gazdagoknak, aztán egy óriási botrány lett belőle hatalmas károkkal.

A Netflix készített is egy dokumentumfilmet, amiben megszólalt a főszervezővel, az azóta már elítélt Billy McFarlanddal sokáig üzleti kapcsolatban álló, a Fyre fesztiválon is dolgozó szervező Andy King is, aki mémmé vált egy sztorival. Elmesélte, hogy a fesztivál kezdete előtt az ivóvízért felelő Evian ultimátumot adott nekik, hogy ha nem fizetnek azonnal, akkor nem kapnak vizet. McFarland pedig emiatt megkérte Kinget, hogy mint a csapat “bátor meleg vezetője”, részesítse orális szexben az Evian tulajdonosát. A sztori legdurvább része, hogy King elmondása szerint hazament, kiöblítette a szájját, majd ott volt a tulajdonos irodájában, készen rá, hogy megtegye, de végül kaptak haladékot enélkül is.

Az internet azonnal lecsapott a jelenetre, mostanra pedig odáig jutott a dolog, hogy a TMZ szerint több csatorna is megkereste ajánlattal. A tervek szerint reality készül az életéből, és az események szervezéséből járó stresszről. Kérdés, hogy elég lesz-e egy mém egy egész műsorra.

Kiemelt kép: Netflix