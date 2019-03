Egészen nevetséges, ahogy Khloe Kardashian próbál szexi maradni, miközben ki van peckelve a szája

Már megszokhattuk, hogy a celebek itthon és külföldön is rendszeresen reklámoznak ezt-azt a közsségi oldalaikon. Akadnak azonban olyan posztok, amik eléggé félrementek, elég ha arra gondolunk, amikor Debreczeni Zita vagy Mádai Vivien paplanokat reklámoztak, azok legtermészetesebb felhasználási helyén, egy tó közepén, egy csónakban.

De sokan promózzák a fogfehérítő készülékeket is. Ezek kétségkívül hasznosak lehetnek, de az elmúlt években ezt senekinek nem sikerült még elég gusztusosan tálalnia. Most Khloe Kardashian is megpróbálkozott vele, de jobban járt volna, ha egy visszafogott fotóval letudja a kötelességét.

Ő ehelyett egy videót készített, amin próbál nagyon szexi lenni: igazgatja a haját, a dekoltázsát, a felvétel végén pedig még kacsint is, miközben ki van peckelve a szája a nagy bumszli, világító céleszközzel.

Kiemelt kép: Instagram/@khloekardashian