Khloé Kardashian először reagált szakítására

Mint beszámoltunk róla bővebben, Khloé Kardashiant megcsalta gyerekének apja, Tristan Thompson, méghozzá Kardashian féltestvérének legjobb barátnőjével.

Kardashian az eset óta csendben volt, most viszont először adott magáról életjelet online saját felületen. Egy tweettel jelezte, hogy most éppen nincs sok kedve posztolgatni, de ha majd összeszedi magát, újra aktívabb lesz mindenhol.

Hi loves, wanted you to know that I appreciate you! 🙏🏽 I’ve been reading your kind words and they really are a blessing to me. I love you! Thank you Thank you! I’ll be back when I’m in the mood to chat with you all. Until then remember to be kind to one another 💕

