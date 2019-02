A PETA kiakadt az Outkast-tagra, amiért az bundát viselt a Super Bowl félidei show-ján

A Super Bowl félidei showjába beugrott Big Boi, az Outkast egyik fele is, hogy a Maroon 5-val közösen előadja legendás hip-hop duójának slágerét, a The Way You Move-ot, kabrión, hatalmas bundában érkezve a színpadra, ahogy azt kell.

A TMZ viszont megtudta, hogy az állatok jogainak védelmére esküdött PETA kifejezetten dühös volt az előadást látva. Olyannyira, hogy a szervezet küldött a rappernek egy levelet, ahol Mr. Boi vagy Mr. Big helyett eredeti keresztnevén, Antwanként szólítják meg, mint egy dühös szülő, amikor fegyelmez. A levélben csalódottságuknak adnak hangot, azt állítva, hogy a bunda látszólag valódi szörme volt és rókából készült. Leírják, hogy 25 róka halálába kerül egy ekkora méretű bunda, akiket árammal vagy nyaktöréssel ölnek meg érte. Ugyanakkor egy ajánlatot is tettek a számára, amennyiben a bundát felajánlja egy hajléktalanszállónak, vagy szíriai menekültek számára, akkor a szervezet ad cserébe egy ugyanúgy kinéző műszőrme kabátot.

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic