Vér, fájdalom, ijedtség: ez az aranyér

Miért lenne aranyból az aranyér?

Miféle gonosz lélek képes a csillogást, gazdagságot szimbolizáló aranyról elnevezni egy rendkívül fájdalmas, ijesztő és esetenként veszélyessé váló elváltozást? Nem tudjuk, azt viszont igen, hogy mi okozza, és pontosan mi is történik ilyenkor végbéltájékon.

Az aranyér elnevezést nehéz megmagyarázni, fogadjuk el azt az elmés feltevést, miszerint annyira kellemetlen testrészen alakul ki, hogy az érintett éppúgy rejtegeti problémáját, ahogy a fösvény az összegyűjtött aranyát.

Bárcsak annyi embernek lenne aranya, ahányan e betegséggel szembesülnek: 50 éves korára a népesség jó fele megtapasztalta már az aranyér valamely formáját. Valóban fájdalmas, kellemetlen, a szívbajt hozza az emberre, és sokaknak ismerős. Nézzük, pontosan miről is van szó, és mi váltja ki.

Belső és külső, vérzik és fáj

Az aranyér teljesen normális fiziológiai képződmény, a végbélnyílás fölött körülbelül két centiméterre elhelyezkedő, nyálkahártyával fedett érköteg. Képzeljük el úgy. mint egy kis párnát odabent, amely hozzájárul a végbél tökéletes zárásához, a végbélműködés és a székelés szabályozásában játszik fontos szerepet. A baj akkor kezdődik, ha ezek az erek valamilyen okból kitágulnak, begyulladnak, az érpárnát rögzítő kötőszövet meglazul.

Elhelyezkedés alapján belső és külső aranyerességet különböztetünk meg. Előbbi esetben a duzzanat értelemszerűen a végbél belső részén alakul ki, kezdeti stádiumban semmiféle panaszt nem okoz. Az áthaladó széklet viszont könnyen felsértheti a kitüremkedett ércsomót fedő nyálkahártyát, ami vérzést okoz. A kezeletlen belső aranyér erőlködés hatására előreeshet, kifordulhat a végbélnyíláson. A csomó és a vérzés intenzitása alapján az aranyérnek összesen négy stádiuma lehet, vagyis a beteg állapota egyre romolhat.

A külső aranyér már kialakulásakor látható, tapintható a végbélen kívül. Nagyon kellemetlen, viszkető érzést okozhat, egy idő után fájdalmassá válhat, begyulladhat. Komoly kínokat képes okozni, az ember a végén már se ülni, se állni nem tud kényelmesen.

A „véres széklet”, a WC-papíron vagy az alsóneműn megjelenő piros cseppek, a végbélből kitüremkedő, fájdalmas csomó rémisztően hat, ám ezekben a stádiumokban az aranyér még alapvetően jól kezelhető. Súlyosabb állapotokban viszont már orvosi segítségre van szükség a komolyabb következmények és a szövődmények elkerülése érdekében.

Számtalan oka lehet

Az aranyér kialakulásának egyik oka a kötőszövet öröklött gyengesége, ami a vérrel teli „párnák” kitágulását eredményezi. Vagyis akinek a felmenői küzdöttek efféle problémával, annak nagyobb az esélye, hogy maga is érintett lesz.

Nagyon fontos szerepet kap minden olyan állapot, tevékenység, ami növeli a vénás nyomást. Ilyen állapot például a terhesség, amikor a kismedencei vénákra nehezedik olyan erős nyomás, ami kiválthatja az aranyeret, illetve ezt okozza maga a szülés is. Az úgynevezett terhességi aranyér a baba világra jötte után általában kezelés nélkül is visszahúzódik. Hasonlóan „állapotként” említhetjük a kóros elhízást is, ekkor a megnövekedett hasűri nyomás indítja el a folyamatot.

A leggyakoribb ok mégis a székelés közbeni erőlködés, főleg ha valakinek – elsősorban a helytelen étrend következtében – gyakran van szorulása. A köhögés közbeni erőlködés, a has és a hát izmainak fokozott megerőltetésével járó sport- és munkatevékenységek, a csípős és fűszeres ételek fogyasztása, a túlzott alkoholfogyasztás, illetve egyes májbetegségek mind-mind az aranyérbetegség rizikófaktorai közé számítanak.