Nem találták bűnösnek a tanárt, aki kutyakölyökkel etetett meg egy aligátorteknőst a diákjai előtt

Tavaly márciusban írtunk róla, hogy nyomozást indítottak egy felső tagozatos általános iskolás diákokat oktató tanár ellen Idaho államban, mert egy beteg kutyakölyköt adott ételként az osztályban tartott aligátorteknősnek, és az etetést több gyerek is végignézte. A helyi rendőrség közlése szerint a kutyakölyök még élt, amikor a Preston városában található iskola tanára megetette a hüllővel. Az iskolát felügyelő iskolakörzet közleményben tudatta, hogy már aznap tudomást szereztek az „egyes biológiai példányokat érintő sajnálatos körülményekről”, és vizsgálatot indítottak a tanár, Robert Crosland ellen.

Az iskolakörzet kiemelte, hogy az eset jóval a tanítási idő után történt, és nem volt része semmilyen hivatalos iskolai programnak. Ugyanakkor több diák is szemtanúja volt az etetésnek, ami miatt egy önmagát állatvédőként jellemző nő feljelentést tett Crosland ellen a helyi rendőrségen.

Az üggyel kapcsolatban most hozott ítéletet a bíróság, és úgy találták, hogy a férfi nem követett el állatkínzást. Franklin megye bírósága figyelembe vette a tanteremben tartózkodó diákok vallomásait is, Crosland vallomása szerint pedig nem kínozta a már amúgyis beteg állatot, hanem segített neki megszabadulni fájdalmától.

Crosland már évek óta tanít a prestoni iskolában, és egyike a legnépszerűbb és legjobbnak tartott pedagógusoknak. A tudományt tanító férfi osztálytermében több egzotikus állatot is tart, az aligátorteknős mellett például kígyókat is. Volt diákok az East Idaho News című helyi lapnak elmondták: Crosland rendszeresen etette az állatokat tengerimalacokkal, és ezt a gyerekeknek is megmutatta. Egyikük kijelentette, imádta a „menő tanár” óráit, mert életközelivé tette a tudományt.

Ő a legjobb tudománytanár az iskolában”

– tette hozzá egy szülő a Fox13-nak nyilatkozva.