Hátborzongató felvételt tett közzé egy búvár

Egy búvár egészen vérfagyasztó videót osztott meg, miután egy cápa rátámadt a GoPro kamerájára. John Hornback Belize partjai mellett merült víz alá, hogy készítsen pár felvételt, amikor belefutott az állatba, aminek feltett célja volt elragadni tőle a kütyüt.

A víz alatti kamera szerencsére rögzítette a jelenetet: a felvételen látható, ahogy az állat előúszik és megmutatja méretes fogait a lencséknek. Jól látszódik egy másik búvár is, aki egy lándzsa végére szúrt halott halat tartott, ez felkeltette a cápa érdeklődését is, aki némi kíváncsi körözés után nem dőlt be a csalinak, és visszatért a GoPróhoz. A képernyő teljesen elsötétül, amikor a cápa próbálja bekapni a kamerát.

John a videót a Facebookon tette közzé az alábbi szöveggel:

Cápákkal úszni veszélyes… főleg a GoPródnak!” – írja a Mirror.

A kamera végül egész jól megúszta a dolgot, és szerencsére John is.