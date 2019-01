John Legend R. Kelly-ről: Leszarom a sorozatos gyerekerőszakolók védelmét

Mint írtuk korábban, R. Kelly perrel fenyegette meg a Lifetime-ot, amennyiben leadják a róla szóló, leleplező dokuszériát, aminek Surviving R. Kelly, vagyis Túlélni R. Kelly-t a címe.

A csatornát nem igazán hatotta meg a fenyegetés, jelezték, fogy fel voltak rá készülve, és állnak elébe. Így ennek értelmében le is ment két epizód már, az egyikben pedig egyedüli hírességként John Legend szólal meg benne, aki elítéli R. Kelly tetteit. Többen bátornak nevezték és elkezdték dícsérni, Legend pedig így reagált rá Twitteren:

Elmondta, hogy örül, hogy támogathatja a dokuszériát készítő barátja munkáját, aki megszólaltatta végre az áldozatokat.

To everyone telling me how courageous I am for appearing in the doc, it didn’t feel risky at all. I believe these women and don’t give a fuck about protecting a serial child rapist. Easy decision.

— John Legend (@johnlegend) 2019. január 4.