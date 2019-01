R. Kelly perrel fenyegeti az áldozatait megszólaltató dokuszériát

R. Kelly-ről régóta szól már rengeteg legenda, miszerint szexrabszolgákat tart, a fiatalkorúakhoz fűződő viszonya pedig meglepően jól dokumentált.

Éppen ezért is joggal merülhet fel a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy őt nem kapta még el a #metoo szele úgy igazán. A Lifetime amerikai csatorna éppen ezért úgy döntött, hogy az áldozatokhoz fordul, mondják el ők a saját sztorijaikat, ők pedig ezt hat részben leadják. A műsor címe Surviving R. Kelly, vagyis Túlélni R. Kelly-t, és az ígéretek alapján először fognak megszólalni benne új áldozatok, de R. Kelly belső köreiből is többen megszólalnak majd.

#SurvivingRKelly ultimately implicates everyone who has ever bought an R. Kelly album…As a culture, we have prioritized our own enjoyment over these survivors’ suffering.” ~@TIME Tune in to the 3-night event, starting Tonight at 9/8c on @lifetimetv pic.twitter.com/ugKBOMMtg9

— Tchaiko Omawale (@tchaiko) 2019. január 3.