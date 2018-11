A külön alvás néha jót tesz a szexuális életnek

Együtt összebújva elaludni fantasztikus érzés, csak amikor a másik elkezd hangosan horkolni, lehúzza a takarót, hajnalban ébred vagy pont, hogy későn éjjel jár haza munkanapokon, akkor a kapcsolat feszültté válhat a rossz alvás miatt. A kialvatlanság és az idegesség rövid távon kinyírhatják a libidót, márpedig az egészséges párkapcsolatnak része az egészséges szexuális élet.

A rossz minőségű alvásnak a fáradékonyság és ingerlékenység mellett az is következménye, hogy csökken a libidó. Amikor a párok megismerkednek, alig várják, hogy együtt alhassanak. A sok-sok együtt töltött éjszakából aztán összeköltözés lesz jó esetben, majd éveken át egy ágyban alszanak. Az ölelkezve alvás jótékony hatású, erősíti a köteléket, de

mi van akkor, ha pont amiatt nem tud valaki jól aludni, mert a másik hangosan horkol, vagy folyton lehúzza róla a takarót, vagy annyira öleli éjjel, hogy szinte leszorítja?

A fizikai és lelki jóllét az alvással kezdődik

Számtalan fizikai betegséggel jár együtt a kialvatlanság, amiatt, hogy a szervezet fáradt állapotában máshogy reagál a kórokozókra. A párkapcsolat nemcsak a betegségeket, hanem a mentális problémákat is megsínyli, hiszen a kialvatlanság hosszú távon depressziós hangulatot, levertséget, állandó fáradtságot eredményezhet. Amikor két ember szerelmes egymásba, együtt alszanak ölelkezve, kisimulva ébrednek. Aztán telnek a hetek, hónapok, mélyül a kapcsolat, egyre több gond kerül a párkapcsolatba, mint a munkahelyi stressz, a családi gondok, a barátokkal való problémák.

A munkahelyi határidőktől kezdve minden hatással lehet az alvás minőségére. Igazán befolyásolhatja az alvást, hogyha a partner hétköznap hajnalban esik haza egy buliból, miközben a másik fél reggel 6-kor kénytelen ébredni egyéb teendői miatt. A hangos horkolások, az ágyban forgolódás, a takaró lehúzásának problémaköre mind hatással lehetnek az alvásra, és ilyenkor jobb átgondolni a külön hálószobát a kiegyensúlyozott kapcsolat érdekében. Az ilyen éjszakák veszekedésekhez, konfliktusokhoz, párkapcsolati krízisekhez vezethetnek, amik áthidalhatóak a külön alvással.

Az elégtelen mennyiségű és minőségű alvás feszültségekhez vezethet, az egészséges kapcsolatért pedig mindkét félnek egészségesnek kell lennie.

Van, hogy azért kell meggondolni a külön alvást, mert az egyik fél rendszeresen hajnalban ébred a munkája miatt, amíg a másik fél ráér órákkal később felébredni. A külön ágy nem jelenti azt, hogy a kapcsolatnak is vége, sokan ebben a tévhitben élnek. A külön hálószoba pont ellenkezőleg hat ilyen esetekben: attól még, hogy külön alszanak, nem kell, hogy lemondjanak erről örökre.

Az alvás szabályozza a hormonszintet

A külön alvás mellett szólhat az is, hogy a nemi hormonok csökkennek a kevés vagy az összevissza alvástól, a stresszhormonok szintje pedig emelkedik. E két változás mentálisan és fizikailag is kihat a szervezetre. A szexuális élet pontosan emiatt kezdhet el romlani, egyrészt funkciózavarra lehet számítani: férfiaknál merevedési problémák, libidóhiány léphet fel, nőknél pedig akár a lubrikáció (nedvesedés) hiánya, fájdalmas behatolás, menstruációs zavarok, orgazmuszavar is jelentkezhetnek. Másrészt a fáradt embernek esze ágában sincs szexelni, bár ugyan a szexnek van egy olyan hatása az alvásra, hogy kielégülés után sokan azonnal mély álomba zuhannak, de az állandó fáradt testi-lelki állapotban nehezen tudja bárki is rávenni magát a szexre.

Ilyenkor a külön alvás segíthet, hiszen ha azokat a tényezőket kizárjuk, amik miatt nehezen tudunk együtt aludni éjjel, akkor a szexuális élet is fellendülhet. A másik hiánya is segítheti a kapcsolatot, hiszen az újratalálkozás öröme, az ölelkezés az ágyban teljesen más értelmet nyerhet a külön hálószobától. A közös esti filmnézésről, összebújásról nem kell lemondani akkor sem, ha külön alszik két ember, maximum elköszönnek egymástól és mindenki megy a szobájába aludni, hogy aztán reggel kipihenten, nyugodtabban folytassák a közös életüket. A gyerekek születése ezt némiképpen megváltoztatja, hiszen pont hogy az együtt alvás és az alvás előtti esti időszak az, amikor a szülők tudnak egymással nyugodtan beszélgetni, viszont a gyerekek miatt egyikük biztos, hogy készenléti állapotban alszik az első években – ez is a szexuális élet hanyatlásához vezethet, de ez átmeneti időszak.

A szexuális egészség szorosan összefügg az alvással, ha jól alszunk, a libidónk is egészséges marad.

A mentális jólléthez hozzátartozik a szexuális egészség is, és közvetlenül elalvás előtt szexelni jó hatással lehet az alvásra, de nem minden éjszaka van ez így. Az eltérő alvási szokások (az egyik bagoly típusú, a másik pacsirta), az alvás közben történtek (horkolás, erősen szorítás, csapkodás, takaró lehúzása) és az életvitelből adódó alvási szokások (éjszakai vagy hajnali munka vs. irodai munka) megtépázzák az alvás minőségét. Hiába az elalvás előtti szex heti kétszer, ezek a problémák még fennállhatnak. Az ölelés természetesen része az éjszakai alvásnak, és ez segíti a kötődést, viszont ha két ember között áll a bál az alvás problémaköre miatt, célszerű a külön alvás mellett dönteni.