Puskás Peti az X-Faktort feladó énekeséről: Krisztián nem hibás, hanem beteg

Az RTL Klub az X-Faktor keddi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Puskás Peti mentoráltja, Nagy Krisztián idén is feladja a versenyt az első élő show előtt. Az énekes tavaly, Radics Gigi csapatából szállt ki hasonló módon.

A hír után a kommenetlők azonnal megírták a véleményüket, mire Puskás hosszú posztban reagált. Elmondta, hogy Nagy Krisztián az elmúlt hónapokban jól volt, hittek benne, de aztán valami megváltozott. Mindenki számára világos volt, hogy az énekes szakszerű segítségre szorul.

Az elmúlt pár napban történt valami. Már nem egy rossz passzban lévő sráccal kellett beszélgetni, hanem valami megreccsent és szemben állsz valakivel, akinek nem ölelésre van szüksége, nem egy jó szóra, nem egy énekverseny összetartó közösségére, hanem egy teljesen más segítségre. Nem vagyok szakember, nem értek hozzá, először tapasztaltam ilyet szemtől-szembe, de láttam az utolsó órákban, hogy itt többről van szó, mint rossz hangulatról. Itt ennél sokkal nehezebb a helyzet, amihez én nem vagyok elég, nem is szabad azt hinnem, hogy az vagyok, viszont azt látnom kell, hogy bármennyire is hittem – hittünk hogy sikerülhet, ez mégse az a környezet, amire szüksége van Krisztiánnak és ezt ő maga is belátta