Jól szituált, vagyonos férfinek adtam ki magam

A pénz nem boldogít, tartja a mondás, a társkeresésben mégis úgy tűnik, sokat számíthat. Levelet kaptunk, férfi olvasónk írta meg, hogyan csapta be a társkeresőkön azokat a lányokat, akiknek az egzisztencia és a pénz számított. Ha van véleményed, vagy ha nő vagy és neked is számít a pénz a társkeresésben, írd meg nekünk a történeted az igyjartam@24.hu email címre.

Gyakorlott társkereső vagyok, de nem azért, mert csapongó típus lennék, hanem mert sokszor lehet beszélgetőpartnerre lelni az ilyen oldalakon. Több társkeresőn is regisztráltam, főként beszélgetőpartnert keresve, ha nincs párom, akkor pedig azt. Gyakran veszem észre a profilokat böngészve, hogy a nőknek látszólag nincsenek nagy igényeik a partnert illetően, viszont ha akár csak beszélgetés céljából is írok, még választ se kapok. Sokan valóban húspiacnak nézik az ilyen oldalakat, és sajnos a nők is. Beszélgetés közben szóba kerül a munka, lakhely, tehát az egzisztencia és egész egyszerűen több levél nem is érkezik. Egyszer kíváncsiságból regisztráltam az egyik oldalra valótlan adatokkal. Jól szituált és vagyonos embernek adtam ki magam, illetve egy addig fel nem töltött képet állítottam be profilképnek. Megkerestem azokat a hölgyeket, akik fél éve még válaszra se méltattak, és elküldtem ugyan azt a levelet. Nem volt meglepő, hogy tízből nyolc nagy érdeklődéssel fogadta a megkeresést. Ebből nem azt szeretném kihozni, hogy a társkereső nők többsége pénztárcahajhász, csupán ezek a hölgyek.

Az olvasói levelet Győzőtől kaptuk, akinek nem ez a neve, hanem álnevet kapott, ahogy minden olvasónknak is garantáljuk. A társkeresés témában írt nekünk, válaszként a korábbi levélre, amit Ágitól kaptunk, aki nem talál normális férfit, szerinte mindenki csak szexet akar.

„A pasik főleg hobbipuncit akarnak“ A szórakozóhelyeken és a netes társkeresőkön is mindenki csak szexet akar. Hol vannak a normális férfiak, kérdezi olvasónk.

„Az átlagkeresettel bíró önmagamat nem méltatták még válaszra sem, viszont a gazdag énemért rajongtak. Természetesen ezután válaszban leírtam és meg is indokoltam a csalást.

A történetét elmesélő hölgy nyilván nem ilyen és nem is ezért írtam le ezt a rövid sztorit, csupán arra a tényre szerettem volna rávilágítani, hogy sokan már nem szerelmet, rendes és normális férfit, biztos és szerető karokat, hűséget keresnek. A cikkben szereplő hölgy nyilván balszerencsés volt, viszont meg kell említeni azt is, hogy a számára megfelelő partner vajon milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen. Nem elég ha lovagias és törődő. Az anyagi igényeket is ki kell elégíteni. Bulik, koncertek, drága étterem, tengerparti nyaralás évi kétszer, márkás ruhák és még sorolhatnánk.”

A pénz nem minden, de van, akiknek igen

A pénz sokaknak egyet jelent a biztonsággal, akinek pénze van, hatalma és jó kapcsolatai is. Ez az a gondolkodásmód, amit sok lány kap anyai, nagyanyai jó tanácsként már gyerekkorában. Néha elég egy-egy jól odavetett mondat egy délutáni séta közben gyerekként, például

Jaj, milyen szép ház, nézd csak, na ilyenben el tudnálak képzelni majd felnőttkorodban!

Az ehhez hasonló mondatok szépen kikövezik az utat ahhoz, hogy később egy nő felnőttkorában azt nézze, kinek van olyan háza, ahol ő akkor tulajdonképpen lakhatna. Ez egy erősen sarkított példa, de mint mindent, az anyagiasságot is a gyerekkorból és a családból hozzuk.

A társkeresésben nagyjából aranyszabályként értelmezhető, hogy a hozzánk hasonló egzisztenciájú, hasonló társadalmi hierarchiába tartozó partnert keresünk. Azaz a középosztálybeli diplomás hasonló végzettségűt és családi vagyonút keres, és a felső-középosztálybeli többgyerekes, katolikus család gyereke is hasonló értékrendű, hasonló anyagi helyzetű partner mellett voksol hosszabb távon. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének ugye a sugar daddy-k és a sugar baby-k, de az direkt a pénzről és az eltartásról szól, amiről olvasónk ír, az nem csak a pénzről szól, hanem a szerelemről, a kölcsönös odaadásról, az egyenrangúságról.

Az anyagiak hozzátartoznak a párkapcsolat alapjaihoz, így természetes, hogy társkereséskor a pénz, az egzisztencia is szempont lehet. Akkor van gond, ha csak ez alapján ítél meg valaki, és semmilyen más emberi értéket, tulajdonságot nem néz.

Az anyagiak változó tényezők, ezeken folyamatosan lehet dolgozni, jobb munkahelyet keresni, több mellékállást bevállalni, nagyobb projektekben részt venni vagy éppen pályázatok útján több lehetőséget keresni. A nők általában azt nézik, ki az a férfi, aki képes lesz megadni azt a biztonságot anyagilag, hogy gyerekeket nevelhessenek éhezés nélkül. Ez belénk van programozva, hiszen évszázadokkal ezelőtt a háborúk, járványok, hatalmi harcok sok-sok családot tönkretettek. A biztonság keresése sok nőben egyet jelent a pénzzel: azok, akik gazdag családba születtek, biztos, hogy minimum ugyanolyan gazdag vagy kicsivel gazdagabb partnerrel kötik össze az életüket.

Olvasónk görbe tükröt mutatott a levelezőpartnereinek, bizonyítva, hogy sok nő a társkeresőkön eltartót keres, nem pedig hosszú távú szerelmi partnerkapcsolatot, elköteleződéssel. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan nők, akik egyedülállóak és normális kapcsolatra vágynak, az anyagiak pedig az ésszerű keretek közt fontosak a számukra. Amennyiben a netes társkeresés sok-sok csalódást okoz, érdemes elhagyni és a személyes ismerkedésre áttérni: a hobbin keresztül sokkal könnyebb lehet a beszélgetés idegenekkel. A hobbik valamennyire szűrik az anyagiakkal kapcsolatos aggályokat is: azok a lányok, akik aranyásók, feltehetően a gazdag emberek szórakozóhelyein és hobbijain keresztül igyekeznek partner találni – mint amilyen a vitorlázás vagy a teniszklubok.

Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk.

A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Thinkstock