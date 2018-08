Szívhez szóló megemlékezés Chester Benningtonról

Az alig több mint egy éve halott Linkin Park-énekesnek ajánlotta az In The End című számot a Reading fesztiválon Mike Shinoda. A Linkin Park alapító tagja ezúttal szólóban turnézik, de természetesen nem maradhattak el a zenekara régi dalai sem, és ezt így vezette fel: „Szeretném, ha ezt olyan hangosan énekelnétek, hogy Chester is meghallja, készen álltok rá?” – kérdezte a tömegtől. Az eredményt itt lehet meghallgatni és nézni:

“I want you guys to sing it so loud Chester can hear you, are you ready to do that?” 😢@MikeShinoda‘s #ReadingFestival tribute to Chester Bennington is too emotional 💔 pic.twitter.com/JO6qdnKb4Q

— BBC Radio 1 (@BBCR1) August 25, 2018