Kim Kardashian tök meztelenül reklámozza új parfümjét

Most épp a lábujja miatt cikizik Kim Kardashiant

A reality celebtől már semmin se lepődünk meg, de legújabb kampányfotóját még követőtábora egy része is soknak tartotta. Kim Kardashian most dobta piacra kozmetikai márkája legújabb illatát, amit egy meztelen fotóval reklámoz. A képen gyakorlatilag csak a mellei kapnak szerepet, amit a karjával takar, az arca és az alsóteste is hiányzik a felvételről.

Kim Kardashian direkt néz ki bénán Alig tíz év kellett, hogy ízléstelen ruhatárát eldobva olyan divatikon legyen, aki manapság úgy néz ki, mint akit a ronda sportcipőjével együtt egy szürreális, 80-as évekbeli filmből szalajtottak.

Se egy erős rúzs vagy manikűr, se ékszerek nincsenek Kardashianon. Az lehetett az elképzelés, hogy az illat öltözteti, így nem akarták, hogy bármi elvonja a figyelmet. Na, de hogy ez mennyire sikerült…

Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Ápr 24., 2018, időpont: 7:17 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Jason LaVeris/FilmMagic/GettyImages