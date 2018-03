Kim Kardashian direkt néz ki bénán

Kim Kardashian sokaknak még mindig csak az a nagyfenekű híresség, akinek van valami valóságshow-ja, meg egy rakás testvére. Létezik viszont a világnak egy része, akik szerint ő már ennél több, egyenesen divatikon, aki rendszeresen kerül fel a legjobban öltözöttek listájára, és olyan magazinok címlapján szerepel, mint a Vogue. De hogy jutott el idáig Kim Kardashian? Ma tényleg akkor számít jól öltözöttnek az ember, ha melltartóban, biciklisnadrágban és ronda sportcipőben flangál?

Anna Wintour, az amerikai Vogue híresen szigorú főszerkesztője állítólag sokáig nagyon ellenezte, hogy Kim Kardashian a Vogue címlapjára kerüljön, hisz mégis csak egy nagy múltú divatlapról van szó, Kardashian pedig arról híres, hogy híres. Pontosabban azután lett híres, hogy nyilvánosságra került a szexvideója, amit nem sokkal később követett a családjáról szóló reality. Aztán valami megváltozott, Anna Wintour hirtelen mély barátságot kötött Kim Kardashiannal, annyira, hogy nem csak a Vogue címlapjára pakolta őt és férjét, de még elsőszülött lányuknak is segített nevet találni.

Ahhoz, hogy Anna Wintour hirtelen miért nem érezte már kínosnak az egyik leghíresebb Kardashiant mutogatni magazinjában, van némi köze Kanye Westnek. Hiszen miután a rapper összejött Kardashiannal, a harmonikus kapcsolat egyik alapjaként úgy döntött, kiszórja leendő felesége gardróbjának nagy részét, és inkább megmondja, mit vehet fel és mit nem.





Így lett Kardashian olcsó ruhatárából egy másképp olcsó ruhatár.

Amióta férjhez ment, Kim Kardashian olyan nagy nevekkel ápol jó viszonyt, mint a Balmain tervezője, Olivier Rousteing, vagy Ricardo Tisci a Givenchy-től, illetve sorra szerepel már nem csak a Vogue, de a többi nagy magazin, legutóbb például az Elle címlapján is.

Utóbbin sajnos nem biciklisnadrágban látható, pedig mostanában az Kim Kardashian kedvenc ruhadarabja, amire van magyarázat is. 2017 végén interjút adott az Insidernek, amiben azt mondta az akkor még csak kétgyerekes anya, aki épp a harmadikat várta egy béranya segítségével:

A stílusom mostanában nagyon egyszerű. Anyaként nagyon elfoglalt vagyok, ezért általában csak felkapok valamit.

Például egy ezüstös biciklisnadrágot, egy túlméretezett és direkt ronda, fehér sportcipőt, illetve egy hasat kivillantó pufidzsekit, mert ezek mind passzolnak a rózsaszín hajához.

Persze egyáltalán nem véletlen az a direkt ronda sportcipő. A csúnya edződcipők mostanában tényleg divatba jöttek, és nem csak úgy viccből, mint évente egyszer a ronda karácsonyi pulcsik. Az emberek valóban szánt szándékkal hordanak valóban elképesztően csúnya sportcipőket. Sőt, már külön cikkek születnek abban a témában, hogy mivel és hogyan hordjuk őket, illetve melyek a legmenőbbek. Vagyis Kim Kardashian nem azért vette fel a fenti Instagram-posztban is látható cipőt, mert nem talált szebbet a boltban,

hanem mert úgy döntött, bénán akar kinézni.

A már említett interjúban Kardashian arról is beszélt, hogy nagyon nehezen szokott le Christian Louboutin magasított talpú cípőiről – amiknek azóta már a gyártását is befejezték –, illetve hogy a legrosszabbul 2007 és 2011 között öltözött. Ez persze viszonyítás kérdése, hisz utólag visszanézve a 2007-es, Kanye West előtti Kardashian ruhatára valóban röhejes volt, de ha azt nézzük, hogy akkoriban mindenki másbis hasonlóan öltözködött, semmi kínos nincs benne. Persze ebben a nyilatkozatban nem is ez a lényeg, hanem hogy ezek szerint Kim Kardashian külseje saját bevallása szerint 2011 óta teljes mértékben vállalható. Ezzel pedig el is értünk a lényeghez, nézzük, mik ezek a vállalható outfitek, amikről remélhetőleg tíz év múlva nem fog úgy nyilatkozni, mint 2007-es ruhatáráról:





Kiemelt kép: Instagram / Juergen Teller, System Magazine számára készült fotója Kim Kardashianról