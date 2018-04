Rémisztő videón, ahogy az utolsó pillanatban ugranak el az erkélyről a lángoló épületben rekedt gyerekek

Egy első emeleti erkélyről ugráltak a földre egy New Jersey államban található tánciskolába járó gyerekek, miután kigyulladt a stúdiónak otthont adó épület, és ők bent rekedtek A rémisztő jelenetről videó is készült, ami bejárta az amerikai sajtót.

Az Edgewater városában készült felvételen látni lehet, ahogy felnőttek létrákkal sietnek a lángoló épületben rekedt gyerekek mentésére. A káoszban azonban a létrák feldőltek, és több kislány is csak úgy tudott megmenekülni a tűz elől, hogy a földre ugrottak.

A helyi hatóságok közlése szerint nagyjából 15 gyerek szenvedett kisebb sérüléseket a tűzben, valamint a menekülés közben. A hétfőn, helyi idő szerint este hét órakor keletkezett tűzben szerencsére senki sem halt meg, de könnyedén tragédiába fulladhatott volna az eset.

Két kislány ugyanis a füsttel telítődött táncstúdióban rekedt. Őket egy közeli italbolt tulajdonosa, Tony Nehmi, valamint egy rendőr mentette meg, miután látták, hogy kétségbeesetten dörömbölnek az egyik emeleti ablakon.

A két férfi létrával mászott fel a tetőre, amire az ablak nézett, majd egy másik létra segítségével törték be az ablakot, és mentették ki a két kislányt.

„A lángok nagyon gyorsan terjedtek. Csak pár másodpercünk volt arra, hogy megmentsük őket” – mondta el Nehmi az nj.com hírportálnak. „A lányok rémületk voltak. Sírtak, sikítoztak. Szörnyű volt” – tette hozzá.

A lángok a hatóságok gyanúja szerint a földszinten csaptak fel a több üzletnek is otthont adó épületben. A tűz feltehetően az ott található étteremben keletkezett, de ezt egyelőre nem lehet biztosan tudni. A tűzoltók több mint két órán át küzdöttek a lángokkal, mire el tudták oltani a tüzet.

