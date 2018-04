Ez a 12 éves kínai fiú zsonglőrködés közben rakott ki 3 Rubik-kockát – videó

Méghozzá rekordidő alatt.

Kevés nagyobb mestere van a Rubik-kockának, mint a kínai Que Jianyu. A most 13 éves fiú féltucatnyi Guinness Világrekordot döntött meg, miután ötévesen elkezdett játszani a kockával. Az elsőt már hétévesen, amikor ő lett a valaha volt legfiatalabb ember, akinek sikerült bekötött szemmel kiraknia egy 3×3-as Rubik-kockát. De képes egyszerre kézzel és lábbal is kirakni egy-egy kockát.

A Shanghaiist a Facebook-oldalán most egy egészen elképesztő tévés fellépéséről tett közzé egy videót. Amin az látható, ahogy zsonglőrködés közben rak ki három Rubik-kockát. Méghozzá nem is akárhogyan. A 3 kockát természetesen rekordidő alatt rakta ki, miközben még zsonglőrködött is velük.

A mutatvány Que még 2017. december 23-án hajtotta végre, az iDream című kínai tévéműsorban, Hangzhou városában.