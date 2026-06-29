Ruff Bálint felügyeli majd az MCC alapítványát, kijelölték a kekvákért felelős minisztereket

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.

A rendelet szerint a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.

A mellékletben szereplő táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Ruff Bálinthoz tartozik

a Batthyány Lajos Alapítvány,

a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

Pósfai Gábor belügyminiszterhez

a MOL – Új Európa Alapítvány,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,

a Magyar Kultúráért Alapítvány,

valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez

a Hauszmann Alapítvány

és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

A tudományos és technológiai miniszterhez, Tanács Zoltánhoz

az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány

és a ZalaZONE Alapítvány,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez

a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

Az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, Lannert Judithoz

a Közép-európai Oktatási Alapítvány,

A pénzügyminiszterhez, Kármán Andráshoz pedig

a Makovecz Campus Alapítvány.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. A kekvákat a vagyonkezelő alapítványokról szóló (2019. XIII.) törvény alapján a 2021. évi IX. törvénnyel hozta létre a 4. Orbán-kormány azzal a céllal, hogy a mindenkori kormányzattól független módon, magánjogi formában biztosítják a társadalom számára kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítását.

Az új kormány kezdeményezte a kekvák megszüntetését. Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus 31-ig kerülnek vissza az államhoz, az egyetemiek pedig jövő év augusztus végéig.