kekvaközérdekű vagyonkezelő alapítványmccruff bálint
Belföld

Ruff Bálint felügyeli majd az MCC alapítványát, kijelölték a kekvákért felelős minisztereket

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 06. 29. 22:05
Mohos Márton / 24.hu
A miniszterek kijelölése a határozat közzétételét követő napon lép hatályba.

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.

A rendelet szerint a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.

A mellékletben szereplő táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Ruff Bálinthoz tartozik

  • a Batthyány Lajos Alapítvány,
  • a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
  • és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

Pósfai Gábor belügyminiszterhez

  • a MOL – Új Európa Alapítvány,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez

  • a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • a Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez

  • a Hauszmann Alapítvány
  • és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

A tudományos és technológiai miniszterhez, Tanács Zoltánhoz

  • az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány
  • és a ZalaZONE Alapítvány,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez

  • a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

Az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, Lannert Judithoz

  • a Közép-európai Oktatási Alapítvány,

A pénzügyminiszterhez, Kármán Andráshoz pedig

  • a Makovecz Campus Alapítvány.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. A kekvákat a vagyonkezelő alapítványokról szóló (2019. XIII.) törvény alapján a 2021. évi IX. törvénnyel hozta létre a 4. Orbán-kormány azzal a céllal, hogy a mindenkori kormányzattól független módon, magánjogi formában biztosítják a társadalom számára kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítását.

Az új kormány kezdeményezte a kekvák megszüntetését. Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus 31-ig kerülnek vissza az államhoz, az egyetemiek pedig jövő év augusztus végéig.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Hajdu Jánosról: „Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás”
Meghosszabbították a legmagasabb fokú hőségriasztást
Szárad a Tisza
Rémtörténeteket mesélt Magyar Péter a fideszes miniszterekről
Aranykonvoj-ügy: gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik