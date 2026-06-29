Ruff Bálint felügyeli majd az MCC alapítványát, kijelölték a kekvákért felelős minisztereket

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.
A rendelet szerint a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.
A mellékletben szereplő táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Ruff Bálinthoz tartozik
- a Batthyány Lajos Alapítvány,
- a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
- és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.
Pósfai Gábor belügyminiszterhez
- a MOL – Új Európa Alapítvány,
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez
- a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
- a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
- a Magyar Kultúráért Alapítvány,
- valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez
- a Hauszmann Alapítvány
- és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
A tudományos és technológiai miniszterhez, Tanács Zoltánhoz
- az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány
- és a ZalaZONE Alapítvány,
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez
- a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
Az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, Lannert Judithoz
- a Közép-európai Oktatási Alapítvány,
A pénzügyminiszterhez, Kármán Andráshoz pedig
- a Makovecz Campus Alapítvány.
A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. A kekvákat a vagyonkezelő alapítványokról szóló (2019. XIII.) törvény alapján a 2021. évi IX. törvénnyel hozta létre a 4. Orbán-kormány azzal a céllal, hogy a mindenkori kormányzattól független módon, magánjogi formában biztosítják a társadalom számára kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítását.
Az új kormány kezdeményezte a kekvák megszüntetését. Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus 31-ig kerülnek vissza az államhoz, az egyetemiek pedig jövő év augusztus végéig.