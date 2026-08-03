Békéscsabán is takarékoskodnak

Több intézkedéssel próbálja csökkenteni víz- és energiafelhasználást Békéscsabán az önkormányzat – közölte a helyhatóság hétfőn az MTI-vel. Azt írták, a város közterületein a zöldfelületek öntözése, valamint az útfelületek locsolása csak az Élővíz-csatornából nyert vízzel lehetséges. Leállítják a „totemoszlop” jellegű hirdetőfelületeket, a szökőkutak működési idejét naponta 10 és 17 óra közé korlátozzák, a közvilágítást a jogszabály szerinti minimális értéken működtetik.

A polgármesteri hivatalban két tárgyalóterem használatát szüneteltetik, a többi épületben korlátozzák a klímahasználatot. Emellett írásban kérték a villamosenergia-szolgáltatót a díszkivilágítás lekapcsolására, azt még nem tudják, ennek hány nap lesz az átfutási ideje.

Kiemelték: a bölcsődei és óvodai működés folyamatosan biztosított, az önkormányzat szociális intézményeiben zavartalan az ellátás, a polgármesteri hivatalban az ügyintézés változatlan.