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Az MVM átütemezi a karbantartásokat

Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 03. 18:03
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.

A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztótársaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok – közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint az MVM Hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális, hivatalos tájékoztatások, az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. https://mvmhalozat.hu/rendkivulihirek

(MTI)

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