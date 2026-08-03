Az MVM átütemezi a karbantartásokat

A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztótársaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok – közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint az MVM Hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális, hivatalos tájékoztatások, az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. https://mvmhalozat.hu/rendkivulihirek

(MTI)