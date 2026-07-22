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Videó: leköpte egy férfi Magyar Pétert
Szerda reggel a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről tart sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Magyar és Vitézy vonattal érkezett a sajtótájékoztató helyszínére, ám indulás előtt a Nyugati pályaudvaron egy férfi állította meg őket, aki leköpte a miniszterelnököt. Magyar jó egészséget kívánt a férfinak.
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